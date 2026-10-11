خودداری مشاغل سمنان از بکارگیری کارگران اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری سمنان به میزبانی فرمانداری با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای رفع ناکارآمدی بافت‌های قدیمی و فرسوده، گفت: با وجود طرح مسائل و ارائه راهکارهای مناسب در جلسه، برخی دستگاه‌های مرتبط برنامه مشخصی برای انجام وظایف خود نداشتند؛ ازاین‌رو لازم است همه دستگاه‌ها برای جلسه آینده، متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود، برنامه و راهکارهای اجرایی ارائه کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های متولی در احیای بناهای تاریخی، خواستار همراهی مؤثر میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مسئول شد و بیان کرد: بناهای تاریخی نباید به حال خود رها شوند، بلکه باید زمینه مرمت، احیا و بهره‌برداری مناسب از آن‌ها فراهم شود تا این بناها به‌جای تبدیل شدن به معضل شهری، در حفظ هویت تاریخی سمنان نقش داشته باشند.

فرماندار سمنان، خالی شدن بافت‌های قدیمی از جمعیت و انتقال سکونت به مناطق جدید را از مسائل مهم شهر دانست و افزود: در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم نیز در احیای محلات ضروری است و باید با فراهم کردن شرایط مناسب، انگیزه سکونت و سرمایه‌گذاری در بافت‌های قدیمی افزایش یابد.

صمیمیان با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های محله‌محور، گفت: در شهرستان سمنان، محلات متعددی برای اجرای این رویکرد شناسایی شده و مسئولیت پیگیری امور هر محله به افراد معتمد، امام جماعت، مسئول پایگاه بسیج یا نمایندگان محلی سپرده شده است، لذا ضرورت دارد برنامه‌های دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هماهنگ شده تا از اقدامات موازی جلوگیری و ظرفیت‌ها در مسیر یک برنامه مشترک به‌کار گرفته شود.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز، خواستار خودداری کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی از به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز شد و بیان کرد: حضور افرادی که در آمار رسمی ثبت نشده‌اند، برنامه‌ریزی برای خدمات شهری و مدیریت ظرفیت‌های شهرستان را با دشواری مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو لازم است استفاده از نیروی کار، در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت مقررات مربوط به اتباع مجاز انجام شود.

صمیمیان با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آبی و باغات سمنان، خواستار نظارت دستگاه‌های مسئول بر نحوه بهره‌برداری و انتقال آب موقوفات شد و افزود: آب باید در حوزه و محدوده‌ای که برای آن پیش‌بینی شده مصرف شود و از انتقال آن برخلاف اهداف تعیین‌شده جلوگیری شود؛ چراکه حفظ باغات و فضای سبز، در شرایط کم‌آبی، برای پایداری محیط شهری اهمیت دارد.