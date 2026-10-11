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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

پنجمین ماشین مکانیزه به دهیاری‌های بخش مرکزی رودان رسید

پنجمین ماشین مکانیزه به دهیاری‌های بخش مرکزی رودان رسید

رودان - بخشدار مرکزی رودان گفت: طی یک سال گذشته پنج دستگاه ماشین مکانیزه از محل اعتبارات ارزش افزوده دهیاری‌ها خریداری و به ناوگان خدماتی روستاهای این بخش اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قائمی‌فر ظهر یکشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از پنجمین دستگاه ماشین مکانیزه، اظهار کرد: این خودروها با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاها و از محل اعتبارات ارزش افزوده دهیاری‌ها خریداری شده‌اند.

وی افزود: این اقدامات با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری روستاهای بزرگ و دارای جمعیت بیش از ۲ هزار نفر انجام شده است تا خدمات در حوزه مدیریت پسماند و امور عمرانی با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.

بخشدار مرکزی رودان با اشاره به روستاهای بهره‌مند از این تجهیزات، بیان کرد: سرجویی، خراجی، قلعه کمیز، خیرآباد و برنطین از جمله روستاهایی هستند که در یک سال گذشته به این ماشین‌آلات خدماتی مجهز شده‌اند.

قائمی‌فر با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی، تصریح کرد: اجرای این طرح با نگاه ویژه استاندار هرمزگان مساعدت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان و حمایت فرماندار رودان محقق شده است.

وی در پایان، تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی برای روستاهای پرجمعیت از اولویت‌های بخشداری مرکزی رودان است و تلاش می‌کنیم با تداوم حمایت‌های استانی و شهرستانی سطح خدمات‌رسانی و رضایتمندی روستاییان را افزایش دهیم.

کد مطلب 6974506

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