مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه: ۱۵۳ نفر در جشنواره «باران وحی»رقابت کردند

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مرحله حضوری هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف تقویت آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و گسترش فرهنگ انس با کلام وحی، طی سه روز در محل کمیته امداد استان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، ۱۵۳ نفر از قاریان و حافظان قرآن کریم از جامعه تحت حمایت کمیته امداد حضور داشتند و در بخش‌های خواهران و برادران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با اشاره به تنوع رشته‌های جشنواره گفت: شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف قرائت و حفظ قرآن کریم توانایی‌های خود را در فضایی معنوی به نمایش گذاشتند.

طاهری تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با نظارت ستاد مرکزی کمیته امداد و استفاده از داوران متخصص انجام شد تا عملکرد شرکت‌کنندگان با دقت و بر مبنای معیارهای عادلانه ارزیابی شود.

وی با تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در کنار حمایت‌های معیشتی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های قرآنی خانواده‌های تحت حمایت می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای آنان را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در پایان بر تداوم و تقویت برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و گفت: این نهاد با گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی به دنبال تقویت رشد معنوی، ارتقای سرمایه فرهنگی و تحکیم پیوند خانواده‌های تحت حمایت با آموزه‌های انسان‌ساز قرآن کریم است.