به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز رمجی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای اجرای بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان بررسی درخواست تأسیسات گردشگری دارای مجوز معتبر برای استفاده از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در زمینه واردات تجهیزات تخصصی موردنیاز فراهم شده است.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این ظرفیت قانونی با هدف تسهیل تأمین تجهیزات موردنیاز طرح‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و کمک به توسعه زیرساخت‌های گردشگری مورد توجه قرار دارد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست‌های خود را برای بررسی در کمیته استانی ارائه دهند.

او بیان کرد: درخواست‌ها در مرحله استانی از نظر فنی، عملیاتی و حقوقی بررسی می‌شوند و ضرورت تجهیزات درخواستی برای فعالیت گردشگری، تناسب آن‌ها با نوع و مقیاس طرح و ظرفیت بهره‌برداری پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رمجی افزود: کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه‌ای که کاربرد مستقیم و تخصصی در تأسیسات گردشگری دارند، از جمله اقلام مشمول این دستورالعمل هستند و پرونده‌های تأییدشده برای بررسی در سطوح ملی و مراجع مربوط ارسال خواهند شد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت مستلزم برخورداری از مجوزهای معتبر گردشگری و ارائه مستندات و توجیه فنی و عملیاتی تجهیزات درخواستی است. همچنین تجهیزات واردشده باید صرفاً در پروژه گردشگری تأییدشده مورد استفاده قرار گیرند و رعایت ضوابط مربوط به این مشوق‌ها ضروری است.

رمجی در پایان گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و تسهیل مسیر تأمین تجهیزات تخصصی می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تقویت زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش مؤثرباشد.