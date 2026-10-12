مقاتلی: ۱۶ میلیارد تومان برای تکمیل سالن چندمنظوره شنبه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از سالن چندمنظوره شهر شنبه، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: سال گذشته پنج میلیارد تومان برای اجرای این پروژه تخصیص یافت و برای سال جاری نیز ۱۱ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل این مجموعه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه احداث سالن چندمنظوره از مطالبات به حق و چندین ساله مردم شهر شنبه بوده است، افزود: این طرح با پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب توجه دولت چهاردهم به مطالبات مردم محقق شده است.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز و پیگیری روند اجرایی، این سالن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا زمینه استفاده مردم در دولت وفاق ملی از این سالن فراهم شود.