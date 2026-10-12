به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوروزی‌فر، مسئول رسانه‌ای جان‌فدایان البرزی، در نشست خبری «شکرانه حضور» در اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، بر ضرورت تبدیل مشارکت مردمی به اقدامات مستمر اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت همدلی و مسئولیت‌پذیری مردم استان البرز اظهار کرد: اجتماع جان‌فدایان البرزی صرفاً یک گردهمایی مردمی نبود، بلکه جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی مردم بود که باید با برنامه‌ریزی مناسب به اقدامات عملی و ماندگار منجر شود.

وی افزود: پس از برگزاری این اجتماع، ضروری است ظرفیت ایجادشده در مسیر حمایت از خانواده‌های نیازمند، کمک به کودکان و حل مسائل اجتماعی به کار گرفته شود تا آثار مشارکت مردم در زندگی شهروندان نمایان باشد.

مسئول رسانه‌ای جان‌فدایان البرزی، حرکت «شکرانه حضور» را اقدامی در راستای تبدیل همراهی مردم به مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: حمایت از نیازمندان باید بر اساس شناسایی دقیق نیازها و با برنامه‌ریزی مستمر انجام شود تا ضمن افزایش اثربخشی اقدامات، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

نوروزی‌فر با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تداوم این حرکت تصریح کرد: رسانه‌ها در مرحله نخست، حضور مردم را اطلاع‌رسانی و منعکس کردند، اما اکنون باید نتایج و ثمرات این مشارکت را نیز برای افکار عمومی روایت کنند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی، ظرفیت پیوند میان مردم و خیران را دارند و می‌توانند با معرفی نیازهای اجتماعی، زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند و روند اجرای اقدامات را تا دستیابی به نتیجه پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اجتماعی نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، افزود: انعکاس تغییرات مثبت در زندگی خانواده‌های تحت حمایت و پیگیری مشکلات باقی‌مانده، از جمله محورهایی است که می‌تواند به تقویت مشارکت عمومی کمک کند.

تدوین تقویم رسانه‌ای برای پویش‌های هفتگی جانفدایان البرزی

مسئول رسانه‌ای جان‌فدایان البرزی از برنامه‌ریزی برای اجرای پویش‌های رسانه‌ای مستمر خبر داد و گفت: تدوین تقویم رسانه‌ای با تعیین موضوع، هدف، زمان اجرا، مخاطبان و شیوه اطلاع‌رسانی پویش‌ها در دستور کار قرار دارد تا فعالیت‌ها از حالت مقطعی خارج شوند.

نوروزی‌فر تأکید کرد: موفقیت این پویش‌ها تنها با تعداد اخبار منتشرشده سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان مشارکت مردم و نتایج عملی اقدامات، معیار اصلی ارزیابی آن‌هاست.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه‌های محلی، خبرگزاری‌ها، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان فضای مجازی استان البرز خاطرنشان کرد: همکاری این مجموعه‌ها می‌تواند به شناسایی نیازهای اجتماعی، جلب مشارکت خیران و پیگیری مطالبات مردم کمک کند.

وی در پایان، هدف از اجرای این برنامه‌ها را تبدیل ظرفیت شکل‌گرفته در اجتماع جان‌فدایان البرزی به جریانی پایدار در حوزه خدمت‌رسانی عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها باید در کنار انعکاس اقدامات، تحقق نتایج و آثار آن‌ها در زندگی مردم را نیز دنبال کنند.