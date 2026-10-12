نوری: فرهنگیان در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و تهدیدهای شناختی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای آموزش و پرورش با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی‌فقیه خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت پیگیری مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب به این استان، نقش معلمان را در تربیت فکری، فرهنگی و هویتی دانش‌آموزان در شرایط جنگ نرم و تهدیدهای شناختی مهم و اثرگذار دانست.

وی در ادامه افزود: اهمیت این سفر تنها به زمان حضور رهبر شهید انقلاب محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری مصوبات و تلاش برای تحقق آن‌ها در سال‌های پس از سفر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به مسئولیت خطیر نظام تعلیم و تربیت در قبال نسل آینده افزود: فرهنگیان در شرایط جنگ شناختی و جنگ نرم، نقشی اساسی در هدایت فکری و تربیتی دانش‌آموزان و تقویت هویت دینی و ملی آنان بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به رویکرد وزیر آموزش و پرورش نسبت به مسائل تربیتی، دلسوزی و توجه ویژه وی به معلمان، دانش‌آموزان و مجموعه تعلیم و تربیت را مورد تأکید قرار داد.

وی با بیان اینکه آموزش باید در کنار تربیت مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: فرهنگیان با ایفای نقش مؤثر در عرصه تعلیم و تربیت می‌توانند دانش‌آموزان را در برابر تهدیدهای شناختی و جنگ نرم توانمند سازند و زمینه ارتقای سطح فکری و فرهنگی آنان را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام نوری در پایان بر ضرورت رسیدگی به مطالبات فرهنگیان، پیگیری مسائل آموزش و پرورش و تقویت برنامه‌های تربیتی با هدف ارتقای هویت و بینش فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد.