حجت الاسلام حمید رهبرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی اظهار کرد: مردم شهرستان تالش طی بیش از ۲۰۰ شب با حضور در میادین، همراهی و همبستگی خود را نشان داده‌اند و برگزاری همایش جان‌فدا نیز فرصتی برای بازتاب دوباره این وحدت و همدلی خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با بیان اینکه حضور مردم در رویدادهای ملی و اجتماعی نقش مهمی در تقویت انسجام جامعه دارد، تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در این همایش می‌تواند جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و پایبندی آنان به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی باشد و بار دیگر ظرفیت مردم برای حضور یکپارچه در صحنه‌های مهم را به نمایش بگذارد.

حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از همبستگی و اقتدار ملی خواهد بود

حجت الاسلام رهبرشاد با دعوت از اقشار مختلف مردم شهرستان تالش برای شرکت در این همایش تاکید کرد: مردم این شهرستان همواره در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده خود، زمینه برگزاری باشکوه‌تر همایش جان‌فدا را فراهم کنند.

وی با تأکید بر آثار اجتماعی برگزاری چنین برنامه‌هایی بیان کرد: تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی از مهم‌ترین دستاوردهای این همایش است و هر اندازه همراهی و انسجام میان مردم افزایش یابد، زمینه برای تقویت اقتدار و امنیت کشور نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با اشاره به اهمیت امنیت ملی در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: حضور منسجم مردم می‌تواند پیام روشنی از وحدت و همدلی ملت ایران به همراه داشته باشد و نشان دهد که انسجام اجتماعی همچنان یکی از پشتوانه‌های مهم اقتدار کشور به شمار می‌رود.

همایش جان‌فدا فرصتی برای نمایش همراهی مردم با نظام و رهبری است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش و رضوانشهر با اشاره به نقش مردم در حفظ انسجام ملی اظهار کرد: حضور پرشور مردم در همایش جان‌فدا، جلوه‌ای از حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی، رهبری و ولایت فقیه خواهد بود و می‌تواند در تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مؤثر باشد.

حجت الاسلام رهبرشاد با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش‌اند تا با ایجاد اختلاف و تضعیف همبستگی اجتماعی، وحدت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند، افزود: برگزاری برنامه‌هایی با محوریت حضور و مشارکت مردم، فرصتی برای نمایش اتحاد ملی و خنثی‌سازی تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه و ناامیدی در جامعه است.

وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع حساس کشور خاطرنشان کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف با حضور و همراهی خود نشان داده‌اند که در شرایط حساس، پای کار کشور و نظام هستند و تاکنون نیز از این آزمون‌ها سربلند بیرون آمده‌اند.