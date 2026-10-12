به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر دوشنبه در همایش جوانی جمعیت و فرزندآوری در استان مرکزی اظهار کرد: کاهش فرزندآوری، جامعه را با چالش سالمندی و کمبود نیروی جوان مواجه می‌کند.

وی افزود: کاهش سهم نسل جوان در جامعه، نیروی محرک توسعه را تضعیف می‌کند و در صورت تداوم این روند، جامعه با چالش‌های جدی ناشی از سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: نسل جوان، نیروی محرک و موتور توسعه جامعه است و کاهش جمعیت جوان می‌تواند روند پیشرفت را کند و حتی متوقف کند.

وی ادامه داد: باید بررسی کرد که چگونه این تصور در جامعه شکل گرفته است که کاهش تعداد فرزندان می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی منجر شود؛ در حالی که فرزندآوری از ابعاد مختلف اجتماعی، عاطفی و خانوادگی اهمیت دارد.

فرماندار اراک تاکید کرد: آموزش‌های لازم برای تشکیل و تحکیم خانواده باید جدی گرفته شود و زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان با شناخت بیشتری درباره ازدواج و فرزندآوری تصمیم بگیرند.

وی افزود: گاهی افراد برای حفظ برخی ویژگی‌های ظاهری، از تجربه فرزندآوری صرف‌نظر می‌کنند؛ در حالی که خانواده و فرزندآوری می‌توانند ابعاد عمیقی از زیبایی، عاطفه و معنای زندگی را آشکار کنند.

فرماندار اراک بیان کرد: تصمیم‌های مربوط به فرزندآوری ممکن است در دوران جوانی چندان مهم به نظر نرسند، اما افراد در سال‌های بعد زندگی، با تغییر شرایط و افزایش سن، ممکن است درباره انتخاب‌های گذشته خود تجدیدنظر کنند؛ در حالی که فرصت فرزندآوری از نظر زیستی محدود است و از دست رفتن آن همیشه قابل جبران نیست.

وی گفت: اگر خانواده‌ها به داشتن یک فرزند بسنده کنند و نسل بعد نیز همین الگو را ادامه دهد، ممکن است یک جوان در آینده مسئولیت مراقبت از چند عضو سالمند خانواده را به‌تنهایی بر عهده داشته باشد.

حاجی‌علی‌بیگی ادامه داد: در چنین شرایطی، علاوه بر فشارهای عاطفی و اقتصادی، محدودیت توان جسمی و زمانی نیز می‌تواند مراقبت از والدین سالمند را دشوار کند؛ ازاین‌رو، پیامدهای کاهش فرزندآوری باید فراتر از شرایط امروز و با نگاه به آینده خانواده و جامعه بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری تصریح کرد: باید در خصوص اهمیت تشکیل خانواده و نقش فرزندان در آینده جامعه آگاهی‌بخشی بیشتری صورت گیرد تا جوانان با شناخت پیامدهای تصمیم‌های خود، فرصت فرزندآوری را صرفاً بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت از دست ندهند.