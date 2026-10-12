به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، امروز در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه‌برداری استان البرز، با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی، اقتصادی و صنعتی استان البرز گفت: توسعه وزنه‌برداری در این استان نیازمند انسجام در ساختار هیئت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و آموزشی است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فدراسیون اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار کشور در یکی دو سال اخیر، تلاش کردیم برنامه‌های توسعه‌ای را بدون وقفه دنبال کنیم و در حوزه زیرساخت‌ها، ارتقای جایگاه رشته و بهبود ساختار فدراسیون و هیئت‌های استانی گام برداریم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به افزایش حمایت‌های زیرساختی از این رشته افزود: میزان حمایت‌ها و امکانات فراهم‌شده نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما همچنان با برخی نیازها و عقب‌ماندگی‌ها فاصله داریم و برای رفع آن‌ها باید برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه وزنه‌برداری از رشته‌های مهم ورزش کشور به شمار می‌رود، بر ضرورت توجه بیشتر به امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این رشته تأکید کرد و گفت: خانواده وزنه‌برداری با وجود محدودیت منابع، ظرفیت انسانی و فنی قابل توجهی دارد و می‌توان با همدلی و استفاده از توان موجود، اهداف بزرگ‌تری را دنبال کرد.

انوشیروانی با اشاره به انتخاب رئیس جدید هیئت وزنه‌برداری استان البرز اظهار کرد: نخستین اقدام مدیریت جدید باید ایجاد انسجام در هیئت، تعیین مسئولیت اعضا و تشکیل مجموعه‌ای چابک و فعال باشد تا برنامه‌ها با نظم بیشتری دنبال شوند.

وی افزود: اعضای هیئت باید حضور مستمر و مؤثری در روند اجرایی داشته باشند و با برگزاری جلسات منظم، مسائل رشته را بررسی و برای رفع مشکلات آن برنامه‌ریزی کنند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از مجموعه ورزش بیان کرد: منابع و امکانات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و شناسایی استعدادهای وزنه‌برداری نقش مؤثری داشته باشد.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی

انوشیروانی با اشاره به تجربه فدراسیون در استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها گفت: در برخی مناطق کشور با شناسایی ظرفیت‌های موجود و تعامل با نهادهای مختلف، از امکانات ورزشی دستگاه‌ها برای توسعه رشته‌ها و استعدادیابی استفاده شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز علاقه‌مند هستند امکانات ورزشی آن‌ها فعال و مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین، اگر هیئت‌های استانی با برنامه مشخص وارد مذاکره شوند و پیگیری لازم را انجام دهند، امکان جلب همکاری و استفاده از این ظرفیت‌ها وجود دارد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز خاطرنشان کرد: این استان از نظر اقتصادی، صنعتی و برخورداری از نیروهای مستعد ورزشی ظرفیت‌های مناسبی دارد و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه حضور بیشتر ورزشکاران در این رشته فراهم شود.

دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش در مسیر استعدادیابی

انوشیروانی همچنین بر ضرورت تعامل هیئت وزنه‌برداری البرز با دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: استفاده از امکانات این مجموعه‌ها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، شناسایی استعدادها و گسترش فعالیت‌های ورزشی در مناطق مختلف استان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت البرز برای میزبانی رقابت‌های ورزشی افزود: باید از امکانات موجود استان برای برگزاری مسابقات وزنه‌برداری استفاده شود و در کنار آن، با حمایت فدراسیون و همکاری مدیریت استان، زمینه تقویت زیرساخت‌های این رشته فراهم شود.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پایان ابراز امیدواری کرد انتخاب رئیس جدید هیئت البرز آغازگر دوره‌ای تازه از همکاری و برنامه‌ریزی باشد و با همدلی مجموعه ورزش استان، ظرفیت‌های مربیگری و استعدادهای ورزشی البرز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه مجمع انتخاباتی هیئت وزنه‌برداری استان البرز، محمدرضا غلامی با کسب ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع، برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.