برگزاری نشست ویژه مجلس با وزیر پیشنهادی دفاع؛ نمایندگان چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز (دوشنبه ۲۰ مهر ماه) به صورت حضور جمعی از نمایندگان و وزیر پیشنهادی دفاع و مشارکت مجازی نمایندگان دیگر برگزار شد.

در این نشست وزیر پیشنهادی دفاع توضیحاتی را درباره سوابق و برنامه هایش ارائه کرد و در ادامه تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند.

وزارت دفاع از ارکان راهبردی قدرت ملی است

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت و شهدای جنگ تحمیلی دوم و جنگ رمضان، گفت: امروز در یکی از مقاطع حساس تاریخ جمهوری اسلامی ایران قرار داریم؛ مقطعی که اقتدار دفاعی، قدرت بازدارندگی، انسجام ملی و توان پشتیبانی از نیروهای مسلح، بیش از هر زمان دیگری با امنیت پایدار کشور و حفظ استقلال و حاکمیت پیوند خورده است.

ابراهیم‌پور ادامه داد: تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر بار دیگر این حقیقت بنیادین را آشکار ساخت که امنیت ملی، حاصل پیوند هوشمندانه ایمان و اراده ملی با دانش، فناوری، آمادگی عملیاتی، قدرت فرماندهی و پشتیبانی مؤثر از مدافعان کشور است.

عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه یکی از ارکان راهبردی قدرت ملی و از پیشران‌های اصلی اقتدار فناورانه و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی در ادامه تأکید کرد: از این منظر، بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرصتی برای تأمل در مسیر آینده قدرت دفاعی کشور، نحوه پاسخگویی به تهدیدات نوپدید و چگونگی تبدیل ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه ایران به قدرتی بازدارنده و پایدار است.

این نماینده مجلس در تشریح روند معرفی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: رئیس‌جمهور در چارچوب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای مهرداد اخلاقی کتابچی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی کرد. هیأت‌رئیسه مجلس نیز در اجرای مواد ۲۰۲ تا ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، معرفی‌نامه و مستندات مربوط را برای بررسی و تطبیق با اسناد بالادستی به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط ارجاع داد.

وی در ادامه یادآور شد: مطابق رویه و دستورالعمل‌های مربوط، مقرر بود وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی حضور یابد و برنامه‌های خود را تشریح کند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.

ابراهیم‌پور با اشاره به شرایط خاص کشور و نحوه برگزاری نشست گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از وضعیت موجود، هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این نشست به‌صورت مجازی برگزار شود تا امکان بهره‌مندی نمایندگان از توضیحات وزیر پیشنهادی و طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های آنان فراهم شود.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم افزود: هدف از برگزاری این نشست، فراهم کردن فرصتی برای گفت‌وگویی دقیق، کارشناسی و مسئولانه و ناظر بر منافع عالی ملی بود؛ گفت‌وگویی که در آن، برنامه‌ها به‌روشنی تبیین شود و پرسش‌های نمایندگان نیز با صراحت و دقت مطرح و به آن‌ها پاسخ داده شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این نشست، ضمن رعایت ملاحظات و شرایط کشور، زمینه شناخت دقیق‌تر برنامه‌ها، سنجش توانمندی‌ها و ارزیابی رویکردهای وزیر پیشنهادی را در یکی از حساس‌ترین عرصه‌های مسئولیت ملی فراهم کند.

توسعه فناوری‌های نوین دفاعی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه، حامد یزدیان، پرسش‌هایی درباره تغییر رویکرد در حوزه پدافند، سرمایه‌گذاری در صنعت لیزر و احیای مجموعه‌های فناورانه آسیب‌دیده مطرح کرد.

یزدیان با اشاره به ضرورت بررسی رویکردهای دفاعی کشور گفت: چند پرسش از وزیر پیشنهادی دارم. آیا وزارت دفاع برنامه‌ای برای تغییر مسیر از سامانه‌های راداری به سمت سامانه‌های اپتیکی و تمرکز بیشتر بر این حوزه دارد؟ همچنین در حوزه آفند، آیا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت لیزر وجود دارد؟

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به گسترش جنگ‌های فناورانه در کنار درگیری‌های نظامی اظهار کرد: علاوه بر جنگ نظامی که طی ماه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، در سال‌های گذشته انواع جنگ‌های فناورانه نیز جریان داشته است که یکی از موضوعات مطرح در این زمینه، جنگ‌های اقلیمی است.

یزدیان با اشاره به اقدامات وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه جو و اقلیم کشور، افزود: برای نیروهای دفاعی کشور نیز مشخص شد که دشمن اقداماتی را در حوزه جو و اقلیم کشور دنبال می‌کرد که می‌توانست به کشور آسیب وارد کند.

وزارت دفاع برنامه‌های خود را برای به‌روزرسانی وضعیت دفاعی کشور ارائه کند

حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و نصیرزاده، وزیر شهید دفاع، دو محور را برای تبیین برنامه‌های وزیر پیشنهادی مطرح کرد.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع گفت: امروز کشور ما درگیر جنگی با ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی و حتی شناختی است و دشمن نیز کشور را تحت تحریم قرار داده است؛ با توجه به این شرایط، چالش‌های دفاعی کشور را چه مواردی می‌دانید و در کدام بخش‌ها احساس می‌کنید با چالش مواجه هستیم؟

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی دفاعی کشور، از وزیر پیشنهادی خواست برنامه‌های مشخص خود را برای به‌روزرسانی وضعیت دفاعی کشور، به‌ویژه پس از درگیری‌های جنگ رمضان، تشریح کند.

ضرورت بهره‌گیری از اراضی بلااستفاده نظامی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نیز گفت: خدا را شاکریم که علیرغم توصیه‌ها و تهدیدها، امروز کشور عزیزمان ایران و سراسر ایران اسلامی باطراوت و استوار، با وجود تورم و فشارهای اقتصادی، در برابر دشمنان ایستاده است و ضرب‌الاجل‌هایی که تعیین می‌کنند، یکی پس از دیگری کذب از آب درمی‌آید.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با ابراز خرسندی از معرفی نیروهای انسانی توانمند برای تصدی مسئولیت‌های کشور، دو موضوع را درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: دیدگاه شما درباره میزان رشد و توسعه صنعت موشکی کشور، به‌ویژه از نظر افزایش برد موشک‌ها، چیست؟ آیا معتقدید با توجه به مقتضیات و توانمندی‌های کشور، برای توسعه این صنعت حد یقفی وجود ندارد یا با محدودیت‌هایی در این زمینه موافق هستید؟

حجت‌الاسلام نقدعلی در ادامه با اشاره به ضرورت تامین زمین و مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نیروهای مسلح، افزود: آیا معتقدید اراضی و فضاهای مازاد نظامی که در محدوده شهرها قرار دارند و دیگر مورد استفاده نظامی نیستند، باید برای تامین مسکن نیروهای مسلح تعیین تکلیف و واگذار شوند؟

وی با اشاره به نشست اخیر جمعی از نمایندگان درباره مسائل مربوط به زمین و حقوق و دستمزد، گفت: در این نشست، موضوع تامین زمین و مسکن برای اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفت و نیروهای نظامی نیز باید در اولویت تامین مسکن قرار گیرند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به ظرفیت اراضی مازاد نظامی در محدوده شهرها، از جمله حدود ۴۵ هکتار زمین در مرکز خمینی‌شهر و اراضی دیگری در محدوده این شهر، از وزیر پیشنهادی دفاع خواست برنامه خود را برای استفاده از اراضی مازاد پادگان‌ها و فضاهای نظامی بلااستفاده در راستای تامین مسکن نیروهای مسلح تشریح کند.



حقوق کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح باید در اولویت باشد

در ادامه، فرهاد بشیری ضمن خیرمقدم به وزیر پیشنهادی دفاع و همراهان وی، گفت: اعضای این مجموعه از بدنه وزارت دفاع هستند و سالیان متمادی در این وزارتخانه خدمت کرده‌اند؛ از این‌ رو باید به تلاش‌ها و سوابق آنان احترام گذاشت.

وی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور و نکات مطرح‌شده درباره برنامه‌های وزارت دفاع، افزود: با توجه به تغییر شرایط و تحولات صورت‌گرفته، به نظر می‌رسد برنامه‌های دفاعی که پیش‌تر به مجلس ارائه شده بود، به بازنگری جامع نیاز دارد، چراکه مسائل و شرایط امروز با زمان ارائه برنامه‌های قبلی تفاوت کرده و لازم است این برنامه‌ها با دقت بیشتری بررسی و بازبینی شوند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه پدافند هوایی، خواستار تلاش بیشتر برای تقویت این بخش و پاسخ‌گویی به نیازهای آن شد.

بشیری همچنین با اشاره به موضوع حقوق کارکنان نیروهای مسلح، رسیدگی به این مطالبه را فوری دانست و گفت: کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به توجه ویژه نیاز دارند و باید مشخص شود مطالبات آنان از چه محلی و با چه سازوکاری تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع مولدسازی، خاطرنشان کرد: در برنامه‌های ارائه‌شده کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ این در حالی است که با توجه به محدودیت‌ها، باید ظرفیت‌های مولدسازی نیز برای تأمین منابع موردنیاز مورد توجه قرار گیرد.

حاجی‌دلیگانی: دیدگاه وزیر پیشنهادی نسبت به مشارکت بخش غیردولتی در صنعت دفاعی چیست؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در این نشست چند سوال درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کرد و گفت: تهدیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت از نگاه شما چیست و چه ارزیابی از آنها دارید؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین درباره دیدگاه وزیر پیشنهادی نسبت به مشارکت بخش غیردولتی در صنعت دفاعی و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای جبران آسیب‌های واردشده به این بخش سوال کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه، خواستار تشریح دیدگاه وزیر پیشنهادی دفاع درباره مذاکرات شد.

حاجی‌دلیگانی درباره طرح‌های مهم صنعت دفاعی در شاهین‌شهر و برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای پیگیری و اجرای این طرح‌ها نیز توضیح خواست.

زارعی: رسیدگی به مسائل معیشتی نیروهای مسلح ضروری است



غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری مسائل معیشتی نیروهای مسلح گفت: پیش‌تر درباره حقوق نیروهای مسلح صحبت کرده بودیم، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و نیروهای مسلح همچنان درباره این موضوع از ما سوال می‌کنند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در ادامه با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع خطاب به ایشان، گفت: با حفظ احترامی که برای شما و دولت قائلیم، وظیفه ما بررسی گزینه‌های معرفی‌شده برای تصدی مسئولیت‌ها است اما در بررسی سوابق شما، آنچه مشاهده کردم، سابقه مشخصی متناسب با این مسئولیت و برنامه‌های ارائه‌شده نبود و لازم است این موضوع را شفاف بیان کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی با احساسات صحبت می‌کنند اما مجلس باید بررسی دقیق انجام دهد؛ ما عصاره ملت هستیم و قرار نیست هر فردی را که دولت معرفی کرد، بدون بررسی به او رای دهیم و باید سوابق، عملکرد، توانمندی‌ها و برنامه‌های آنان را بررسی کنیم.

زارعی تصریح کرد: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و نمی‌توانیم صرفا بر اساس احساسات تصمیم بگیریم یا رای خود را به این دلیل که دشمن از موضوعی خوشحال یا ناراحت می‌شود، تعیین کنیم، ما باید تکلیف خودمان را بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده داریم مشخص کنیم و درباره عملکرد، سوابق و توانمندی‌های گزینه پیشنهادی به جمع‌بندی برسیم.

توسلی: توزیع امکانات دفاعی در کشور باید متوازن باشد

فتح‌الله توسلی نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید نصیرزاده و قدردانی از تلاش‌های مسئولان وزارت دفاع، این وزارتخانه را یکی از مجموعه‌های مهم و راهبردی کشور دانست و بر ضرورت توجه به تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی در برنامه‌های دفاعی تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس با اشاره به تغییر نظم منطقه‌ای غرب آسیا و موازنه قدرت در خلیج فارس، گفت: مناسبات قدرت‌های بزرگ در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی، امنیت انرژی، روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و با جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقتصاد جهانی و بازار انرژی دستخوش تغییر شده است. اقتصاد جنگ نیز تغییر کرده و همچنان در حال تحول است؛ بنابراین انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دفاع به این مسائل مهم و راهبردی توجه ویژه داشته باشد.

توسلی با اشاره به استقرار مجموعه‌های نظامی در حوزه انتخابیه خود، افزود: پایگاه سوم شکاری و بخشی از ظرفیت نیروهای مسلح در این منطقه قرار دارند و حوزه کبودرآهنگ از مناطق مهم نظامی کشور به شمار می‌رود؛ با این حال، به این مجموعه‌ها و منطقه پیرامونی آنها توجه کافی نمی‌شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس از وزیر پیشنهادی دفاع خواست مجموعه‌های نظامی حوزه کبودرآهنگ را به‌ طور ویژه مورد توجه قرار دهد و در موضوع مولدسازی زمین‌های در اختیار این مجموعه‌ها، با مجلس همکاری کند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل وزارت دفاع با مجلس و نمایندگان تأکید کرد و خواستار توزیع متوازن امکانات دفاعی در نقاط مختلف کشور شد.

توسلی با اشاره به انتظارات مردم مناطق میزبان تأسیسات نظامی، اظهار کرد: حضور مجموعه‌های نظامی در این مناطق باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین نیازمندی‌های وزارت دفاع، زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید در منطقه نیز فراهم شود.



نگاه دفاعی کشور باید متناسب با شرایط روز باشد

علی‌اصغر نخعی‌راد نیز در این نشست گفت: دو نکته را درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح می‌کنم؛ نخست اینکه هرچند ایشان به توجه به حقوق و مزایای نیروهای مسلح اشاره کردند، ولی باید برنامه دقیقی برای این مسئله در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: این اظهارات نشان می‌دهد نگاه همچنان سنتی است؛ به این معنا که اگر بودجه‌ای اختصاص یابد، هزینه می‌کنیم و اگر منابعی در اختیار نباشد، برنامه‌ای برای حل مشکل نداریم.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اگر نگاه وزیر پیشنهادی این باشد که در صورت اختصاص بودجه فعالیت می‌کند و در صورت تأمین‌نشدن منابع اقدامی انجام نمی‌دهد، مشکلاتی که نیروهای مسلح تاکنون در زمینه حقوق و مزایا داشته‌اند، همچنان ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود با استفاده از سرمایه‌ها و دارایی‌های گسترده وزارت دفاع و نیروهای مسلح، برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی شود؛ چراکه این ظرفیت‌ها می‌توانند در تأمین منابع مالی و رفع مشکلات معیشتی کارکنان نقش مؤثری داشته باشند.

نخعی‌راد در ادامه، بر ضرورت توجه به راهبردهای کلان دفاعی کشور متناسب با شرایط روز تأکید کرد و گفت: نگاه وزیر پیشنهادی به برنامه‌های دفاعی باید گسترده‌تر و راهبردی‌تر باشد.



ضرورت ارتقای قدرت سایبری و هوش مصنوعی در وزارت دفاع

در ادامه، رضا تقی‌پور خطاب به وزیر پیشنهادی، گفت: ما امروز در جنگ‌های فوق‌مدرن و فناورانه به عنوان بعد پنجم جنگ‌ها با به کارگیری فراگیر فناوری‌های نو و شالوده‌شکن توسط دشمن مواجه هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع، تصریح کرد: به طور طبیعی در بازسازی بخش‌های آسیب دیده در جنگ باید توجه بیشتری به ارتقای قدرت سایبری در تمام ابعاد و هوش مصنوعی داشته باشیم، آیا در برنامه شما برای پیشرفت جهشی در این عرصه‌ها پیش‌بینی صورت گرفته است؟

وی یادآور شد: توجه ویژه به معیشت نیروهای مسلح از دیگر مواردی است که باید به طور جدی پیگیری شود چراکه متاسفانه به دلیل تورم لجام گسیخته در تامین معیشت در عسر و حرج هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم‌اکنون انتظار می‌رود در وزارت دفاع اقداماتی انجام شود که نیروهای مسلح شجاع و قدرتمند دغدغه معیشت خانواده را نداشته باشند.



ضرورت تجهیز حوزه دفاعی به ابزارهای علمی نوین

مهرداد لاهوتی نیز خطاب به وزیر پیشنهادی، گفت: در این مقطع زمانی تکلیف این است که با دادن رای اعتماد به آقای اخلاقی پیام وحدت را به دنیا منتقل کنیم، کمااینکه در طول جنگ رمضان، پیام وحدت و انسجام را در چهار میدان نبرد، خدمت، مردم و دیپلماسی به دنیا مخابره کردیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع، تصریح کرد: قطعا ما در این جنگ پیروز خواهیم بود و به زودی جشن پایان جنگ و پیروزی نهایی را خواهیم گرفت.

وی یادآور شد: این جنگ به ما آموخت که جنگ علم است اگر در حوزه دفاعی به ابزارهای علمی روز مجهز نباشیم نمی‌توانیم موفق شویم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پایان بر ضرورت توجه ویژه به معیشت نیروهای مسلح تاکید کرد.

لزوم تقویت بنیه دفاعی در استان‌های شمالی کشور

ولی داداشی نیز خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: شرایط کشور در عین اقتدار، پیچیده است بنابراین از همه نمایندگان درخواست می‌‎کنم که به گزینه‌ای برای وزارت دفاع رای اعتماد دهیم که رای مستحکم در مقابل مجامع بین‌المللی داشته باشد که این اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توجه به تامین معیشت نیروهای مسلح و مولدسازی از دیگر مواردی است که باید در وزارت دفاع مورد توجه قرار گیرد. از طرفی انتظار می‌رود تقویت بنیه دفاعی در استان‌های شمالی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است، قرار است جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه هفته آینده ۲۶ مهرماه برگزار شود.