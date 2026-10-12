ضرورت مستندسازی تجربه زنان و رفع موانع فعالیت و ارتقای مدیریتی آنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، دومین نشست «از تجربه تا تأثیر؛ زنان و محیط زیست» با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از بانوان تأثیرگذار، پیشکسوتان، فعالان مدنی و متخصصان حوزه محیط زیست در این سازمان برگزار شد.

شینا انصاری در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند زنان در حوزه محیط زیست گفت: در کنار توجه به مسائل و نیازهای بانوان شاغل در سازمان، باید از ظرفیت زنان فعال در خارج از مجموعه، از جمله کنشگران مدنی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حوزه محیط زیست نیز بهره‌مند شویم.

وی با تأکید بر موانع و محدودیت‌های پیش روی زنان در مسیر ارتقای شغلی و مدیریتی افزود: زنان فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست، به‌ویژه در زمینه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی، با چالش‌های متعددی مواجه‌اند و شنیدن تجربه‌های آنان می‌تواند به شناخت بهتر این موانع و یافتن راهکارهای مؤثر برای رفع آن‌ها کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استمرار و هدفمندی نشست‌های «از تجربه تا تأثیر» را ضروری دانست و تصریح کرد: هدف، صرفاً برگزاری جلسات نیست؛ بلکه باید این نشست‌ها به نتایج عملی منجر شوند و زمینه شنیده‌شدن روایت‌های شاخص زنان، انتقال تجربه و الهام‌بخشی به دیگران را فراهم کنند.

انصاری همچنین مستندسازی تجربه‌ها و فعالیت‌های زنان اثرگذار در حوزه محیط زیست را از اهداف این برنامه برشمرد و گفت: تهیه مستند از فعالیت این زنان در دستور کار قرار دارد تا تلاش‌ها و تجربه‌های آنان ثبت و زمینه معرفی ظرفیت‌هایشان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: اگرچه منابع مالی اهمیت دارند، اما بسیاری از مسائل را می‌توان از طریق پیگیری، تعامل و رایزنی برطرف کرد و کمبود اعتبار نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مشکلات و توقف اقدامات ضروری باشد.

