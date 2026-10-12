۴۵ دختر نوجوان خراسان جنوبی آموزش کنشگری در فضای مجازی را فراگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، طی نشستی بعد از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از دختران حاج قاسم و مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، کارگاه رسانه‌ای «رَسا» برگزار شد.

الهه حسنی، کارشناس قرارگاه نوجوانه و دختران حاج قاسم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی رسانه در شکل‌گیری هویت فرهنگی نوجوانان و ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای نسل جدید، تلاش کرده‌ایم بیشتر برنامه‌های قرارگاه نوجوان دختران حاج قاسم در استان با پیوست رسانه‌ای دقیق همراه باشد.

وی افزود: در همین راستا، کارگاه تخصصی رسانه‌ای «رَسا» ویژه نوجوانان با حضور حجت‌الاسلام‌ سید ناصر میرمحمدیان برگزار شد.

کارشناس قرارگاه نوجوانه و دختران حاج قاسم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به انتخاب هدفمند عنوان «رَسا» برای این کارگاه گفت: هدف ما تربیت نوجوانانی است که در فضای رسانه‌ای امروز، روایتگر حقیقت، سازنده هویت و فرهنگ و آینده‌ساز ایران اسلامی باشند.

حسنی با اشاره به استقبال نوجوانان از این دوره بیان کرد: در این کارگاه ۴۵ نفر از نوجوانان مستعد و دغدغه‌مند حضور داشتند تا گام‌های نخست را برای کنشگری مؤثر در فضای رسانه بردارند.

وی با تأکید بر اهمیت کنشگری نوجوانان در فضای مجازی، اظهار کرد: امروز رسانه نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی، باورها و هویت فرهنگی نسل جوان دارد و در چنین شرایطی، توانمندسازی نوجوانان برای حضور آگاهانه و مسئولانه در این فضا یک ضرورت است.

حسنی افزود: در فضای جنگ رسانه‌ای، باید با افزایش آگاهی، شناخت سازوکارهای رسانه و تقویت قدرت تحلیل، بتوانیم در برابر روایت‌های نادرست ایستادگی کرده و با روایتگری صحیح و آگاهانه، واقعیت‌ها را به‌درستی برای مخاطبان تبیین کنیم.

کارشناس قرارگاه نوجوانه و دختران حاج قاسم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: نوجوانان با برخورداری از دانش و مهارت رسانه‌ای می‌توانند از مصرف‌کنندگان صرف محتوا به کنشگرانی اثرگذار تبدیل شوند و در انتقال پیام‌های درست، تقویت هویت فرهنگی و بازتاب ظرفیت‌های جامعه نقش‌آفرینی کنند.

حسنی با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه «رَسا» بیان کرد: تلاش ما این است که دختران نوجوان علاوه بر کسب سواد رسانه‌ای، توانایی تشخیص اخبار صحیح از نادرست، تحلیل محتوا و تولید روایت‌های دقیق و اثرگذار را به دست آورند تا بتوانند در فضای رسانه‌ای امروز، حضوری فعال، آگاهانه و مسئولانه داشته باشند.