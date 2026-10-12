«سلام قبل از کلام»؛ الگویی برای کنشگری مؤثر در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع دختران حاج قاسم در بیرجند با اشاره به اهمیت فضای مجازی در جنگ شناختی اظهار کرد: امروز در کنار جنگ نظامی، بخش بزرگی از جامعه درگیر جنگ شناختی است و فضای مجازی یکی از مهم‌ترین میدان‌های فعالیت و کنشگری به شمار می‌رود.

وی افزود: برای حضور مؤثر در این میدان، لزوماً نباید همه افراد تولیدکننده محتوا باشند یا در صفحات مجازی موضع‌گیری‌های صریح انجام دهند؛ بلکه می‌توان از اقدامات ساده‌ای مانند ارتباط‌گیری با دیگران، سلام کردن، ابراز محبت و واکنش‌های عاطفی مثبت آغاز کرد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه بسیاری از افراد دغدغه‌مند و علاقه‌مند به فعالیت برای انقلاب، روزانه چند ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، بیان کرد: تعداد زیادی از این افراد صرفاً در فضای مجازی می‌چرخند و هیچ کنش مشخصی ندارند؛ درحالی‌که می‌توان با تشویق آن‌ها به فعالیت‌های ساده، ظرفیت بزرگی برای کنشگری ایجاد کرد.

میرمحمدیان ادامه داد: برخی افراد تصور می‌کنند برای فعالیت در فضای مجازی باید محتوای تخصصی تولید کنند، اطلاعات کافی داشته باشند یا بتوانند به همه پرسش‌ها پاسخ دهند؛ عده‌ای نیز احساس می‌کنند فعالیتشان فایده‌ای ندارد یا نگران‌اند که با موضع‌گیری، دوستان خود را از دست بدهند.

وی با بیان اینکه می‌توان بدون ورود به این نگرانی‌ها، فعالیت را از ارتباط‌های ساده آغاز کرد، گفت: سلام کردن، تبریک گفتن، تسلیت گفتن، همدردی با دیگران و ابراز محبت، اقداماتی هستند که تقریباً همه افراد توانایی انجام آن‌ها را دارند و برای آغاز کنشگری نیازی به دانش تخصصی یا تولید محتوای پیچیده نیست.

محبت، بخشی از کنشگری دینی و انقلابی است

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر اینکه نباید کنشگری فرهنگی را صرفاً به شعار دادن و موضع‌گیری‌های صریح محدود کرد، اظهار کرد: گاهی تصور می‌کنیم فعالیت فرهنگی و انقلابی فقط به معنای بیان شعارها و موضع‌گیری‌های سیاسی است؛ درحالی‌که ارتباط صمیمانه، محبت و توجه به دیگران نیز می‌تواند آثار فرهنگی عمیقی داشته باشد.

وی با اشاره به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در زمینه نحوه ارتباط با دیگران افزود: امام صادق(ع) بر رفتار نیکو و ارتباط همراه با محبت تأکید دارند؛ به‌گونه‌ای که رفتار خوب پیروان اهل‌بیت(ع) باید چنان باشد که دیگران، حتی با وجود اختلاف اعتقادی، این رفتار را به مکتب اهل‌بیت(ع) نسبت دهند و از آن تأثیر بپذیرند.

میرمحمدیان ادامه داد: اگر مردم احساس کنند افراد مذهبی و انقلابی، با وجود اختلاف‌نظرها، افرادی مهربان، دلسوز و همراه هستند، نگاه آن‌ها نیز تغییر می‌کند؛ بنابراین باید محبت و مهربانی را در شمار کنش‌های دینی و انقلابی خود قرار دهیم.

از حضور نامرئی تا کنشگری مؤثر

وی با اشاره به ضرورت حضور فعال‌تر نیروهای مذهبی و دغدغه‌مند در شبکه‌های اجتماعی گفت: بسیاری از این افراد در فضای مجازی حضور دارند، اما ترجیح می‌دهند دیده نشوند و فعالیت مشخصی انجام ندهند؛ درحالی‌که حتی اعلام حضور از طریق ارتباط‌گیری و رفتارهای محبت‌آمیز می‌تواند فضای مجازی را تغییر دهد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: اگر هر فرد بتواند تعدادی از اطرافیان خود را به این نوع کنشگری تشویق کند، به‌تدریج شبکه‌ای گسترده از افراد شکل می‌گیرد که حضورشان در فضای مجازی، زمینه حمایت و دلگرمی دیگران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ماجرای جنگ بدر و پشتیبانی فرشتگان از مؤمنان، این همراهی را مایه دلگرمی دانست و تأکید کرد: حضور و همراهی افراد، حتی زمانی که مستقیماً در میدان فعالیت نمی‌کنند، می‌تواند به دیگران قوت قلب بدهد و احساس تنهایی را از میان بردارد.

سلام، مقدمه‌ای برای انتقال پیام

میرمحمدیان با اشاره به ایده «سلام قبل از کلام» اظهار کرد: حتی اگر قصد داریم پیامی را به دیگران منتقل کنیم، بهتر است ابتدا ارتباط برقرار کنیم؛ زیرا وقتی ارتباط شکل بگیرد، زمینه شنیده شدن سخن نیز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه می‌توان از همین روش ساده برای گسترش ارتباطات و افزایش اثرگذاری فرهنگی استفاده کرد، گفت: هر فرد می‌تواند از خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها، همسایه‌ها و اعضای مسجد و هیئت خود آغاز کند و اطرافیانش را به ارتباط‌گیری و رفتار محبت‌آمیز تشویق کند.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: این شیوه، چهار مانع اصلی کنشگری، یعنی نداشتن مهارت، احساس بی‌فایده بودن فعالیت، ترس از ناتوانی در پاسخ‌گویی و نگرانی از دست دادن دوستان را کاهش می‌دهد؛ چراکه برای شروع، تنها به برقراری ارتباط و ابراز محبت نیاز است.

وی تأکید کرد: افراد می‌توانند به‌تدریج و متناسب با توانایی خود، از ارتباط‌های ساده به فعالیت‌های گسترده‌تر برسند. این مسیر تدریجی، بدون ایجاد نگرانی‌های اولیه، زمینه حضور مؤثرتر در فضای مجازی را فراهم می‌کند.