به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، برنامه‌های این سازمان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دو محور رقابتی و ایستگاهی طراحی شده است و معاونت ورزش آقایان و معاونت ورزش بانوان، متناسب با حوزه فعالیت خود، اجرای بخش‌های مختلف آن را بر عهده دارند.

در بخش رقابتی، نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر اصناف پایتخت در رشته گل‌کوچک، با حضور بیش از ۱۰۰ صنف و اتحادیه استان تهران، روز ۳۰ مهرماه در سه زمین مجزا در محوطه بیرونی ساختمان بلدیه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت جامعه اصناف در فعالیت‌های ورزشی و توسعه ورزش در میان گروه‌های مختلف شغلی برگزار خواهد شد و اهدای جوایز نقدی به برگزیدگان نیز در همان روز انجام می‌شود.

برگزاری این مسابقات بر عهده معاونت ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران است و حضور گسترده اصناف و اتحادیه‌ها، فرصتی برای تقویت مشارکت اجتماعی و گسترش فعالیت بدنی در میان فعالان اقتصادی پایتخت فراهم می‌کند.



بازآموزی مربیان و تقدیر از فعالان ورزش شهروندی

برنامه‌های هفته تربیت بدنی در بخش ایستگاهی شامل کارگاه بازآموزی در رشته آمادگی جسمانی طی روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه است که به میزبانی منطقه یک تهران برگزار می‌شود. این کارگاه با مشارکت معاونت ورزش آقایان و معاونت ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران، برای مربیان هر دو بخش پیش‌بینی شده است.



در امتداد این برنامه آموزشی، از مربیان ایستگاه‌های ورزش شهروندی نیز تقدیر خواهد شد؛ اقدامی که در کنار ارتقای دانش تخصصی مربیان، بر نقش آن‌ها در تداوم فعالیت ایستگاه‌های ورزشی و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی تأکید دارد.

کارگاه بازآموزی و آیین تقدیر از مربیان، بخشی از رویکرد سازمان ورزش شهرداری تهران برای تقویت زیرساخت انسانی ورزش شهروندی و حمایت از افرادی است که در سطح محلات، زمینه حضور شهروندان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم می‌کنند.

رقابت بانوان مناطق ۲۲گانه در رشته تیراندازی

در بخش دیگری از برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان، مسابقات تیراندازی بانوان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه، در رده سنی آزاد و با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان ورزشکار شهر تهران به میزبانی اداره ورزش شهرداری منطقه ۲ و در مجموعه ورزشی پردیسان برگزار می‌شود.

جشنواره ورزش‌های تفریحی در مدارس استثنایی و مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت

یکی دیگر از برنامه‌های سازمان ورزش شهرداری تهران، برگزاری جشنواره رقابت‌های تفریحی ورزشی ویژه دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه و افراد دارای معلولیت است که با مشارکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مراکز بهزیستی و کمیته ملی پارالمپیک، به مناسبت گرامیداشت هفته پارالمپیک برگزار می‌شود.

این جشنواره به همت معاونت ورزش بانوان و معاونت ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران از روز شنبه ۲۵ مهرماه تا چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، برای دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمی‌حرکتی، افراد دارای معلولیت ذهنی، کودکان اوتیسم، افراد نابینا و کم‌بینا، افراد ناشنوا و کم‌شنوا و افراد دارای چندمعلولیتی به انجام می‌رسد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فعالیت‌های جشنواره در ۲۰ مدرسه منتخب استثنایی شهر تهران، شامل ۱۰ مدرسه دخترانه و ۱۰ مدرسه پسرانه، و همچنین چهار مرکز منتخب نگهداری افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

در این جشنواره، دانش‌آموزان و شرکت‌کنندگان با سطوح مختلف توانایی می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی متناسب با شرایط خود حضور پیدا کنند. برنامه‌ها در قالب بازی‌های ساده، گروهی و سازگار با نوع و میزان توانایی افراد طراحی شده‌اند و هدف اصلی آن‌ها نه رقابت و کسب نتیجه، بلکه تجربه شادی، حرکت، تعامل و مشارکت اجتماعی است.

دارت، ایردارت، بهکاپ، کورن‌هول، طناب‌زنی، آمادگی جسمانی، پرتاب توپ به حلقه بسکتبال، فریزبی، پارتیله، بوچیا، پرتاب توپ در سبد، بدمینتون با بادکنک، پرتاب حلقه، بولینگ، بازی‌های ایستگاهی و بازی‌های فکری از جمله فعالیت‌هایی هستند که متناسب با شرایط و توانایی شرکت‌کنندگان در این جشنواره اجرا می‌شوند.