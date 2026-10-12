به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدی، روز دوشنبه در مراسم روز فرهنگ در یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان با اشاره به ویژگی‌های برگزاری متمرکز این رویداد، افزود: در این نمایشگاه، ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور با ۲۰ هزار عنوان کتاب حضور یافته اند و برای تمامی کتاب‌ها ۳۰ درصد تخفیف تا سقف دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه نمایشگاه کتاب را نباید صرفاً یک فروشگاه کتاب دانست، افزود:حداقل باید ۵۰ درصد منابع و اعتبارات فرهنگی به‌گونه‌ای اختصاص یابد که شهرستان‌ها نیز از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به سیاست‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تمرکززدایی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تصریح کرد: یکی از شعارهای ایشان این است که ایران فقط تهران نیست و ما نیز معتقدیم زنجان فقط شهر زنجان نیست؛ بلکه شهرستان‌ها باید سهم خود را از تمامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته باشند.

محمدی ادامه داد: در همین راستا پیگیر هستیم تا بخشی از فعالیت‌ها حتی جشنواره‌ های استانی و ملی به شهرستان‌ هایی منتقل شود که به حمایت بیشتری نیاز دارند.

وی با اشاره به مسئولیت خود در پیگیری سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: مهمترین محورهای این سیاست‌ها، تمرکززدایی، مردمی‌سازی و عدالت در توزیع امکانات فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: البته عدالت به معنای مساوات نیست، بلکه باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه، امکانات و فرصت‌های فرهنگی در اختیار آن قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی شهرستان ابهر گفت: ابهر از شهرستان‌های بزرگ استان از نظر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری است و مفاخر برخاسته از این شهرستان خدمات شایانی به فرهنگ این مرزوبوم ارائه کرده‌اند.

محمدی با اشاره به موضوع مهجوریت شهرستان‌ها در برگزاری رویدادهای فرهنگی افزود: تمام توان و تلاش ما بر این است که همه شهرستان‌ها در این رویداد حضور داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌ای نیازمند نگاهی فراتر از مفهوم نمایشگاه کتاب است، خاطرنشان کرد: عنوان نمایشگاه یا فروشگاه کتاب را برای این رویداد کافی نمی‌دانیم؛ زیرا با یک جشنواره بزرگ فرهنگی مواجه هستیم که باید زمینه حضور و مشارکت همه شهرستان‌های استان در آن فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه نابرابری در توزیع منابع و امکانات، مسئله‌ای ریشه‌دار و تاریخی است، تصریح کرد: بحران توزیع منابع و امکانات، یک مساله مزمن تاریخی است و قرار نیست در یک یا دو سال حل شود؛ اما وظیفه ما این است که در مسیر اصلاح این وضعیت حرکت کنیم.