به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، اشاره ای به تکرار ایده‌های شکست‌خورده و خسارت‌بار غرب‌گرایان کرد و نوشت: امیر کلام حضرت علی(ع) فرمودند: «عاقل کسی است که از تجربه هایش عبرت بگیرد.» خداوند عالم شاهد است که هنوز تلاش می کنیم «مهملات خسارت آفرینان» و «رویا فروشی غرب گرایان» را فقط به حساب سطحی نگری بگذاریم و نه چیز دیگر! به قول جناب حافظ: «بانگ گاوی، چه صدا باز دهد؟ عشوه مخر! سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟»