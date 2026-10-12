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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

حجت‌الاسلام قمی:رویافروشی غرب‌گرایان را به حساب سطحی‌نگری می‌گذاریم

حجت‌الاسلام قمی:رویافروشی غرب‌گرایان را به حساب سطحی‌نگری می‌گذاریم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: هنوز تلاش می‌کنیم «مهملات خسارت‌آفرینان» و «رویافروشی غرب‌گرایان» را فقط به حساب سطحی‌نگری بگذاریم و نه چیز دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، اشاره ای به تکرار ایده‌های شکست‌خورده و خسارت‌بار غرب‌گرایان کرد و نوشت: امیر کلام حضرت علی(ع) فرمودند: «عاقل کسی است که از تجربه هایش عبرت بگیرد.» خداوند عالم شاهد است که هنوز تلاش می کنیم «مهملات خسارت آفرینان» و «رویا فروشی غرب گرایان» را فقط به حساب سطحی نگری بگذاریم و نه چیز دیگر! به قول جناب حافظ: «بانگ گاوی، چه صدا باز دهد؟ عشوه مخر! سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟»

کد مطلب 6975800
سیده فاطمه سادات کیایی

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