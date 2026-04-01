مطیعی: شوراها نیازمند افرادی کارآمد، متخصص، پاکدست و ولایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سمنان در دفتر خود بیان کرد: بسیاری از افراد میخواهند به کشتی انقلاب اسلامی که رهبران، بزرگان و شهدا در آن قرار داشتهاند اضافه شوند و خود را به دریای خروشان ملت وصل کنند، هرچند ممکن است مایل نباشند به منِ نوعی یا شما یا دیگری وصل شوند! لذا آنچه مهم است حرکت کلی انقلاب اسلامی و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی در انتخاب و معرفی نامزدها باید تعارف و رودربایستی را کنار بگذارند، گفت: شوراها بستر خدمترسانی به عموم مردم هستند و بههیچوجه نباید به محلی برای فعالیتهای سیاسی تبدیل شوند؛ توجه داشته باشیم ورود افرادی که صرفاً به دنبال فعالیتهای سیاسی هستند به شوراها، بسیار مضرّ و زیانبار خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا نیازمند افرادی کارآمد، متخصص، متعهد، پاکدست و دارای مقبولیت عمومی و البته ولایی و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی هستند، چراکه اگر یک شورای شهر یا روستا، عملکرد مطلوبی داشته باشد ذیل دستاوردهای نظام و انقلاب قرار خواهد گرفت.
مطیعی با بیان اینکه احزاب و گروهها باید بیشترین دقت و حساسیت را برای معرفی نامزدهای انتخابات شوراها بکار بگیرند، گفت: ملاک معرفی افراد نباید روابط یا ملاحظات درونگروهی باشد، بلکه معیار اصلی، میزان توانمندی در خدمت به مردم و حل مسائل عمومی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری حضور غرورآفرین آحاد مردم طی هفتههای گذشته در خیابانها و میادین در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حماسهآفرینی مردم در خیابانها موجب شده مسئولان جمهوری اسلامی ایران تا مدتها مدیون آنان باشند؛ مردم حقیقتاً به وظایف خود فراتر از آنچه برعهدهشان بوده عمل کردهاند و هیچکدام از مسئولان تا مدتها نمیتوانند ذرهای از این حضور پرمعنا را جبران کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به مردم در ایجاد وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: صرفاً با خدمت مؤثر و صادقانه در بخشهای مختلف میتوان این انسجام ملی را حفظ و تقویت کرد.
مطیعی در پایان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزههای اجرایی و اقتصادی استان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و نیز انتخاب افراد شایسته در شوراها، بتوان گامهای مؤثری در جهت حل مشکلات مردم و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی برداشت.
