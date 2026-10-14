مهدی سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایش «خرس» جدیدترین اثر گروه نمایش چرکنویس بیجار است که با تکیه بر زبان کردی و گویش منطقه گروس برای علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی اجرا می‌شود.

وی افزود: توجه به زبان و فرهنگ بومی در تولیدات هنری، یکی از ظرفیت‌های مهم هنرهای نمایشی برای پاسداشت هویت فرهنگی منطقه است و اجرای این نمایش نیز در همین راستا انجام می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار بیان کرد: این نمایش از ۲۲ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۸ در پلاتوی شماره یک تماشاخانه گروس مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام گروسی بیجار روی صحنه می‌رود.

سلطانی ادامه داد: کارگردانی این اثر را کامران جباری و سید یاسر هاشم‌زاده بر عهده دارند و کامران جباری در بخش دراماتورژی و جعفر سیریش‌آبادی در ترجمه و بازنویسی متن به زبان کردی همکاری کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب بازیگران این نمایش گفت: شایسته فرمانی‌فرد، پیمان جباری، دنیا هاشمی، شیوا چاوشین، محمد وطن‌خواه و هیرو سروش در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار با تأکید بر اهمیت حمایت از گروه‌های نمایشی افزود: استمرار اجرای آثار بومی و فراهم کردن فرصت حضور هنرمندان در برابر مخاطبان، می‌تواند در تقویت جریان تئاتر شهرستان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بیجار مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای نمایش‌هایی با زبان و گویش منطقه، علاوه بر ایجاد فرصت برای فعالیت هنرمندان، زمینه توجه بیشتر نسل جوان به زبان و میراث فرهنگی منطقه گروس را فراهم می‌کند.