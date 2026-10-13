چراغ سبز شورای ترافیک؛ ۱۳۹ هکتار زمین برای پیست موتورسواران کرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه مشترک کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی راه‌ها و شورای هماهنگی ترافیک استان کرمان،با اشاره به ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با موتورسواری گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی، نبود فضای استاندارد برای فعالیت علاقه‌مندان به موتورسواری است و بر همین اساس و با تأکید استاندار کرمان، تأمین زمین مورد نیاز برای احداث این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت ۱۳۹ هکتار در محور قدیم «کرمان ـ ماهان»، در فاصله حدود ۹ کیلومتری میدان بیرم‌آباد و خارج از محدوده شهری، برای احداث پیست موتورسواری پیشنهاد شده است و بررسی‌های اولیه برای تعیین موقعیت و اخذ مجوزهای قانونی آن انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده بیان کرد: موقعیت زمین از سوی مجموعه ورزش و جوانان تأیید شده و از نظر فنی نیز مانع خاصی برای اجرای طرح مطرح نیست. همچنین پلیس راهور و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با موقعیت پیشنهادی و دسترسی آن موافق هستند.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به موافقت اعضای اصلی شورای ترافیک استان کرمان تأکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان باید در چارچوب ضوابط قانونی، مدارک لازم را به اداره‌کل راه و شهرسازی ارائه کند تا مقدمات واگذاری زمین از طریق سازوکار قانونی مناسب و در بازه زمانی سه‌ماهه پیگیری و فراهم شود

وی ابراز امیدواری کرد: با احداث و راه‌اندازی این پیست، زمینه فعالیت ایمن علاقه‌مندان به موتورسواری فراهم شود و با هدایت این فعالیت‌ها به فضایی استاندارد، از پیامدهای استفاده از مسیرهای غیرمجاز برای موتورسواری کاسته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با مسیر رفسنجان به بیاض تأکید کرد.