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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

حضور مؤثر پلیس در کنار مردم ضامن امنیت کشور است

حضور مؤثر پلیس در کنار مردم ضامن امنیت کشور است

شوشتر - رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: حضور مؤثر و شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در کنار مردم از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و ارتقای امنیت پایدار در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شیرازی عصر امروز سه‌شنبه در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شوشتر با قدردانی از تلاش‌های نیروهای پلیس در مأموریت‌های اخیر اظهار کرد: نیروهای انتظامی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی و تأمین امنیت حضور دارند و ارتباط مستقیم پلیس با مردم، جایگاه ویژه‌ای برای این مجموعه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت قدردانی از همراهی مردم افزود: کارکنان انتظامی باید خدمت به مردم را وظیفه‌ای الهی و ملی بدانند و این همدلی میان مردم و پلیس، زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، تبیین خدمات پلیس را ضروری دانست و تصریح کرد: مردم باید از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای انتظامی در مقابله با جرایم و تأمین امنیت به‌خوبی مطلع شوند.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به استقامت مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: عبور از شرایط سخت نیازمند صبر، همدلی و امید است و ملت ایران همواره توانایی خود را در غلبه بر بحران‌ها به اثبات رسانده است.

کد مطلب 6976971

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