مدیر آبفای کرمانشاه: افت فشار و نشتی آب در دو نقطه برطرف شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات اصلاح شبکه و رفع نشتی آب در دو نقطه از شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف بهبود فشار آب، جلوگیری از هدررفت و افزایش پایداری شبکه آبرسانی انجام شده است.

وی با اشاره به مشکل افت فشار آب در خیابان طالقانی شهرک الهیه افزود: برای رفع این مشکل، عملیات اجرای رینگ شبکه با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر به جای خط آزبست ۱۵۰ میلی‌متری اجرا شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در جریان این عملیات، یک دستگاه شیر قطع‌ووصل ۱۵۰ میلی‌متری نیز نصب شد تا امکان مدیریت بهتر جریان آب در این بخش از شبکه فراهم شود.

سلطانیان در ادامه به عملیات رفع نشتی در جاده قدیم تهران، محدوده مسکن لاله شمالی اشاره کرد و گفت: نشت آب از خط پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متری به‌دلیل فرسودگی لوله ایجاد شده بود که با تعویض بخش آسیب‌دیده برطرف شد.

وی افزود: در این عملیات، ۶ متر از لوله فرسوده تعویض شد و با این اقدام، نشتی ایجادشده در خط انتقال و انشعاب آب این محدوده رفع شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع به حوادث شبکه تصریح کرد: شناسایی و رفع به‌موقع خرابی‌ها، علاوه بر کاهش هدررفت آب، به پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کمک می‌کند.