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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

ضرب‌ الاجل ۷ روزه برای آزادسازی بستر رودخانه‌های دلفارد جیرفت

ضرب‌ الاجل ۷ روزه برای آزادسازی بستر رودخانه‌های دلفارد جیرفت

جیرفت- رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت از تعیین مهلت هفت‌ روزه برای دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ منظور آزادسازی بستر رودخانه‌های منطقه دلفارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عظیم نسب، صبح سه شنبه در حاشیه بررسی وضعیت بستر و حریم رودخانه‌های دلفارد با اشاره به تعیین مهلت هفت‌ روزه برای دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ منظور آزادسازی بستر رودخانه‌های این منطقه گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی، وضعیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌صورت میدانی بررسی و افراد متخلف نیز در محل شناسایی شدند.

وی افزود: با توجه به ضرورت اقدام فوری برای آزادسازی بستر رودخانه‌ها، به دستگاه‌های ذی‌ربط هفت روز مهلت می دهیم تا وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند.

وی تصریح کرد: این اقدام با توجه به هشدارهای هواشناسی و ضرورت پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از انسداد یا تصرف بستر رودخانه‌ها انجام شده است.

کد مطلب 6976329

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