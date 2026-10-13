به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عظیم نسب، صبح سه شنبه در حاشیه بررسی وضعیت بستر و حریم رودخانه‌های دلفارد با اشاره به تعیین مهلت هفت‌ روزه برای دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ منظور آزادسازی بستر رودخانه‌های این منطقه گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی، وضعیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌صورت میدانی بررسی و افراد متخلف نیز در محل شناسایی شدند.

وی افزود: با توجه به ضرورت اقدام فوری برای آزادسازی بستر رودخانه‌ها، به دستگاه‌های ذی‌ربط هفت روز مهلت می دهیم تا وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند.

وی تصریح کرد: این اقدام با توجه به هشدارهای هواشناسی و ضرورت پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از انسداد یا تصرف بستر رودخانه‌ها انجام شده است.