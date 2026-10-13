  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر همراه خانواده در مازندران

دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر همراه خانواده در مازندران

آمل - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران از دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای سابقه دار در شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا جعفری از دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای سابقه دار در شهرستان آمل خبر داد و افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاقچی سابقه دار به دست آوردند که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران با رصد اطلاعاتی دریافتند متهم قصد داشت که در پوشش خانواده و جاساز حرفه ای در خودرو ماده مخدر را منتقل کند که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف گردید.

سرهنگ جعفری در پایان خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، موفق شدند مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

کد مطلب 6976452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها