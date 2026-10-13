دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر همراه خانواده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا جعفری از دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای سابقه دار در شهرستان آمل خبر داد و افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاقچی سابقه دار به دست آوردند که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران با رصد اطلاعاتی دریافتند متهم قصد داشت که در پوشش خانواده و جاساز حرفه ای در خودرو ماده مخدر را منتقل کند که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف گردید.

سرهنگ جعفری در پایان خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، موفق شدند مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.