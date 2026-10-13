کاوشگر استقامت ناسا رکورد راهپیمایی روی مریخ را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، کاوشگر مریخی استقامت (Perseverance) با پیمودن ۴۵.۲۲ کیلومتر روی سطح مریخ، رکورد کاوشگر فرصت (Opportunity) را شکست و به دورترین کاوشگر چرخ‌داری تبدیل شد که روی این سیاره حرکت کرده است.

این کاوشگر شش‌چرخه در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با روز ۲۰۰۶ مأموریت مریخی خود، این رکورد را ثبت کرد و از رکورد ۴۵.۱۶ کیلومتری کاوشگر فرصت که حدود ۱۵ سال پیش به دست آمده بود، فراتر رفت.

بخش عمده این موفقیت به سامانه ناوبری خودران استقامت موسوم به «اتوناو» (AutoNav) مربوط می‌شود. این سامانه به کاوشگر امکان می‌دهد هنگام حرکت، موانع را شناسایی و مسیر مناسب را انتخاب کند. به گفته ناسا، اتوناو بیش از ۹۰ درصد مسافت پیموده‌شده را هدایت کرده است؛ درحالی‌که سامانه ناوبری خودران اولیه کاوشگر فرصت تنها در پنج درصد مسیر به کار گرفته می‌شد.

استقامت می‌تواند در یک روز مریخی تا ۴۱۲ متر حرکت کند. نرم‌افزار ناوبری آن در هر مرحله، ۶۰۰ هزار نقطه از سطح را برای ارزیابی محیط پردازش می‌کند؛ قابلیتی که در مقایسه با نخستین کاوشگر مریخی ناسا، سوجورنر (Sojourner)، با توانایی پردازش تنها ۲۰ نقطه، پیشرفت چشمگیری به شمار می‌رود.

اتوناو با استفاده از دوربین‌های نصب‌شده روی کاوشگر، از محیط اطراف تصویر می‌گیرد، نقشه‌ای سه‌بعدی از موانع احتمالی می‌سازد و مسیر ایمن میان نقاط مسیریابی تعیین‌شده توسط مهندسان روی زمین را انتخاب می‌کند.

این فناوری به استقامت اجازه می‌دهد بدون نیاز به دریافت دستورهای دقیق برای هر حرکت از مرکز کنترل مأموریت، مسیر خود را انتخاب کند؛ قابلیتی که ناسا آن را به «تفکر هنگام رانندگی» تشبیه کرده است.