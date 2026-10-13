به گزارش خبرگزاری مهر، ایلیا رضایی به عنوان تنها نماینده تنیس روی میز آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز هوپس دعوت شده است.

اردوی تیم ملی هوپس پسران و دختران ایران از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بناب برگزار خواهد شد.