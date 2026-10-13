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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

دعوت از ورزشکار مراغه‌ای برای اردوی تیم ملی تنیس روی میز

دعوت از ورزشکار مراغه‌ای برای اردوی تیم ملی تنیس روی میز

مراغه- ورزشکار مراغه‌ای به اردوی تیم ملی تنیس روی میز هوپس پسران دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلیا رضایی به عنوان تنها نماینده تنیس روی میز آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز هوپس دعوت شده است.

اردوی تیم ملی هوپس پسران و دختران ایران از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بناب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6976500

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