محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تداوم عبور ریزموج‌ها از فراز استان است که سبب ابرناکی و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: طی امروز و فردا وزش باد در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به وضعیت رطوبت و دریا تصریح کرد: از اواخر روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده با استقرار جریانات جنوبی به‌تناوب، به‌ویژه در صبحگاه و شامگاه، شاهد افزایش رطوبت، شرجی و مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکزی خواهیم بود. همچنین شمال خلیج‌فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

سبزه‌زاری در پایان به تشریح وضعیت دمایی پرداخت و عنوان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۲.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. وی افزود: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۹ و کمینه دمای ۲۸.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.