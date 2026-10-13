  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

پیش‌بینی هواشناسی برای کاهش دما و وقوع رگبار در برخی مناطق کرمان

پیش‌بینی هواشناسی برای کاهش دما و وقوع رگبار در برخی مناطق کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان با اشاره به افزایش ابر، وزش باد و وقوع غبار محلی، از روند کاهش نسبی دمای هوا در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی کرمان، پیش از ظهر سه شنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته جاری، افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات، وقوع غبار محلی از پدیده‌های غالب جوی در سطح این استان خواهد بود.

طی این مدت، در برخی مناطق استان به‌ ویژه در نیمه جنوبی و نواحی مرکزی، شرایط برای شکل‌گیری ابر، وقوع رگبار باران «گاه همراه با رعدوبرق» و وزش تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب مهیا است.

همچنین اداره هواشناسی تاکید کرد که بر اساس بررسی‌ها، روند کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان کرمان نیز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6976573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها