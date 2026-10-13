به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی کرمان، پیش از ظهر سه شنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته جاری، افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات، وقوع غبار محلی از پدیده‌های غالب جوی در سطح این استان خواهد بود.

طی این مدت، در برخی مناطق استان به‌ ویژه در نیمه جنوبی و نواحی مرکزی، شرایط برای شکل‌گیری ابر، وقوع رگبار باران «گاه همراه با رعدوبرق» و وزش تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب مهیا است.

همچنین اداره هواشناسی تاکید کرد که بر اساس بررسی‌ها، روند کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان کرمان نیز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.