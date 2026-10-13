انجام ۴ ماموریت پلیسی در شاهرود؛ لینک آلوده ۱۴ شهروند را گرفتار کرد

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انجام چهار ماموریت مختلف پلیسی در شاهرود، از کشف ۳۰ تن گوشت فاسد انبار شده در یک کارخانه همبرگر سازی خبر داد و اظهار کرد: این کارخانه مقادیری گوشت فاسد، از جمله گوشت‌های تولید سال ۱۴۰۳، را در شرایط غیرمجاز و غیربهداشتی نگهداری می‌کرد.

وی افزود: همچنین بررسی‌ها نشان داد این مرکز، گوشت‌های پخته اما مصرف نشده رستوران‌ها را با قیمت پایین خریداری و در کیسه‌های غیربهداشتی و شرایط نامناسب فریزری نگهداری می‌کرد تا در تولید همبرگر مورد استفاده قرار دهد.

فرمانده انتظامی شاهرود بیان کرد: در پی بازرسی مشترک دادستانی، دستگاه‌های بهداشتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و فراجا، این مرکز پلمب و پرونده تخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شد.

شائینی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات تهدیدکننده سلامت شهروندان تصریح کرد: فراجا در برابر تخلفات حوزه سلامت مردم بدون مماشات اقدام خواهد کرد.

وی از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال در محور مشهد ـ تهران و در محدوده شهرستان شاهرود خبر داد.

فرماندار انتظامی شاهرود اظهار کرد: مأموران انتظامی شاهرود هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی از خودرو مقادیری مواد غذایی غیرمجاز، البسه و سیگار فاقد مدارک معتبر گمرکی کشف کردند.

شائینی افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی همچنین از بازگرداندن پنج میلیارد ریال به حساب ۱۴ شهروند خبر داد که در پی کلیک روی لینک‌های جعلی، قربانی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شده بودند.

شائینی گفت: پس از ثبت شکایت شهروندان، کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی، حساب افراد کلاهبردار را شناسایی کردند و با اقدامات قانونی، وجوه برداشت شده به‌طور کامل به حساب مال‌باختگان بازگردانده شد.

وی از شهروندان خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس و جعلی، به‌ویژه لینک‌هایی با عنوان ابلاغیه‌های قضایی، خودداری کنند و اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

فرمانده انتظامی شاهرود در ادامه از کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه مقادیری فشنگ ساچمه‌ای در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

شائینی بیان کرد: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی و در جریان بازرسی از منازل افراد سابقه‌دار، این سلاح‌ها را کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرائم در شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: پلیس با تخلفات و جرائمی که امنیت عمومی و سلامت شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی خواهد کرد.