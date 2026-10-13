آزادسازی بستر رودخانه مردق در شهرستان ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوروزی روز سه شنبه اظهار کرد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی امور آب برای پیشگیری از بحران‌های احتمالی در فصول پربارش است و در این راستا، شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز در مسیر رودخانه مردق‌چای با جدیت دنبال و این اقدام با هدف افزایش ظرفیت عبور سیلاب و ارتقای ضریب ایمنی مناطق حاشیه‌ای رودخانه انجام می‌شود.

وی افزود: تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها باعث ایجاد گلوگاه‌های جریان آب و کاهش ظرفیت آبگذری شده و در هنگام وقوع سیلاب‌های فصلی، خطر بروز خسارت به اراضی کشاورزی، تأسیسات و مناطق مسکونی پایین‌دست را به شدت افزایش می‌دهد.

نوروزی با بیان اینکه حریم و بستر رودخانه‌ها انفال است و هرگونه دخل و تصرف در آنها نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است گقت: اداره منابع آب شهرستان ملکان بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، با متخلفان و سودجویانی که اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا تغییر کاربری در حریم رودخانه‌ها کرده‌اند، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: عملیات آزادسازی حریم رودخانه‌ها و رفع موانع موجود در مسیر جریان آب مستمر بوده و تا رسیدن به وضعیت ایمن و استاندارد در تمامی رودخانه‌های شهرستان ادامه خواهد داشت.

نوروزی از اهالی شهرستان و کشاورزان درخواست کرد پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا کشاورزی در حاشیه رودخانه‌ها، به استعلام حریم قانونی از اداره منابع آب اقدام کنند تا از هرگونه تداخل با قوانین و پیامدهای قضایی احتمالی پیشگیری شود.