نمایش «بایگانی» به تماشاخانه مهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «بایگانی» با یاد و نام محمد کاسبی و همزمان با فرا رسیدن نخستین سالروز درگذشت وی، به کارگردانی محمود فرهنگ از ۲۱ مهر، ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود.

نمایش «بایگانی» داستان زندگی در یک بایگانی مربوط به دهه ۷۰ را روایت می‌کند که میان کارمندانش رقابت بسیار وجود دارد اما در این بین اتفاقاتی می‌افتد که روابط آنان را دچار چالش می‌کند.

در این نمایش ناصر علاقبندان، محمود فرهنگ، محمدرضا یوسفی دهبان، مصطفی رجبی ریسه، مهدی مقیمی اسفندآبادی، امیرعلی قدسی و مرتضی وکیلیان به ایفای نقش می پردازند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از موسیقی: روح‌الله علاقبندان، گروه کارگردانی: شهاب راحله و حامد هوشیاری، طراح لباس: مرجان صفابخش، مشاور دکور و طراح دکور: شاهین سلطانی، مدیر صحنه: امیرعلی قدسی، منشی صحنه: نازنین قطبی، تصویربردار پشت صحنه: پرویز حسنلو و طراح پوستر: علیرضا خدامرادی.

پیش از این نمایش «بایگانی» در سال ۱۳۷۷ به نویسندگی و کارگردانی مرحوم کاسبی و با بازی محسن زهتاب، محمود فرهنگ، محمدرضا باقری، رضا مختاری، ابراهیم آبادی در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.