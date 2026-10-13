به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «یک تا ۱۰ دقیقه» به نویسندگی کریستوفر دورنگ‌تر الگزاندر والنزا و ترجمه هائده حائری و به کارگردانی مهدی خطیبی، در ۲ روز ۲۵ مهر و ۲ آبان ساعت ۱۹ در تماشاخانه همای سعادت برگزار می شود.

پونه ترکاشوند، سید نیما دانشیار، فهیمه شمسی، ملیسا غدیری‌پور، پگاه قربانی، الناز ابراهیمی، میلاد خدادادی، مریم بهرام‌پور، مهسا تقی‌زاده پارسا امینی‌جاهد، نگار فاتح، آوا آزاد، نسرین براتی، شیوا پروندی، علی صفایی، حمید رضا مهمان‌نواز، یاسمن رسولی‌راد و لعیا حسینی، بازیگران این اجرا هستند.

دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی متشکل از دستیار اول کارگردان و عکاس: بهزاد عسگری، دستیار دوم کارگردان: مریم بهرامپور، نوازنده: نازنین یک کلام کاشانی، طراح نور: مبین لطفی، روابط عمومی: امید رحیمی و طراح پوستر: امید رحیمی هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال بلیت این اجرا را تهیه کنند.

تماشاخانه «همای سعادت» در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، کوچه کبکانیان واقع شده است.