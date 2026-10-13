به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه دقایقی پیش با استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز شد.

قائم‌پناه در این سفر به‌عنوان نماینده ویژه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آذربایجان شرقی حضور دارد و بررسی مسائل و طرح‌های توسعه‌ای استان را در دستور کار قرار داده است.

شرکت در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی، بررسی روند پیشرفت نظام ارجاع، نشست با دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و فرهیختگان فرهنگی و سیاسی و بررسی پیشرفت پروژه‌های مس سونگون از جمله برنامه‌های این سفر است.

حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی نیز از دیگر برنامه‌های معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، ۵۳ پروژه با اعتباری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان، ۴۲ میلیون دلار و ۹.۳ میلیون یورو افتتاح می‌شود.

همچنین امضای تفاهم‌نامه برای اجرای چهار پروژه اقتصادی به ارزش ۴۱ هزار میلیارد تومان در دستور کار این سفر قرار دارد.

مصوبات بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی نیز با حضور و نظارت رئیس‌جمهور به‌صورت وبیناری ابلاغ خواهد شد.