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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت در چیتگر

تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت در چیتگر

چهارمین تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت، با مشارکت دستگاه‌های امدادی، خدماتی و مدیریت بحران در محدوده دریاچه چیتگر تهران درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مهرماه، در محدوده دریاچه چیتگر تهران درحال برگزاری است.

این تمرین با هدف ارتقای مهارت‌های عملیاتی، ارزیابی و پایش برنامه‌های تخصصی مدیریت سیلاب و فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات لازم برای مواجهه با مخاطرات سیل و توانمندسازی شهرداران نواحی در مواجهه با پیامدهای احتمالی سیل برگزار خواهد شد.

در این برنامه، مدیریت بحران وزارت کشور، مدیریت بحران شهرداری تهران، استانداری تهران، فرمانداری تهران، سپاه محمد رسول‌الله (ص)، جمعیت هلال احمر استان تهران، اورژانس استان تهران، شرکت آبفای استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سازمان آتش‌نشانی و خدمات شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط مشارکت دارند.

این تمرین در درب شمالی دریاچه چیتگر، جزیره تنب بزرگ، منطقه ۲۲ تهران درحال برگزاری است.

کد مطلب 6977501

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