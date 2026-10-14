برگزاری کارگاه هزار خشت به مناسبت هزاره گنبد عالی ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، عباس قدیریان اظهار کرد: این کارگاه با هدف پاسداشت هزاره گنبد عالی و معرفی ظرفیت‌های معماری خشتی منطقه برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه، پنج گروه با طراحی و ساخت المان‌هایی با الهام از معماری گنبد عالی با یکدیگر رقابت کردند و آثار خود را با بهره‌گیری از ویژگی‌های این بنای تاریخی خلق کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه با اشاره به استفاده از مصالح بومی در ساخت یادمان‌ها گفت: در ساخت هر یک از این المان‌ها تا هزار خشت به کار رفته و تمام مراحل ساخت با استفاده از خشت و گل انجام شده است.

قدیریان ادامه داد: این یادمان‌های خشتی قرار است به‌عنوان آثاری ماندگار، یادآور جایگاه تاریخی و معماری گنبد عالی و پیونددهنده نسل امروز با میراث گذشتگان باشند.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های معماری تاریخی ابرکوه و افزایش توجه عمومی به ارزش‌های فرهنگی این شهرستان کمک کند.