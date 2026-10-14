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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

برگزاری کارگاه هزار خشت به مناسبت هزاره گنبد عالی ابرکوه

برگزاری کارگاه هزار خشت به مناسبت هزاره گنبد عالی ابرکوه

یزد- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه از برگزاری کارگاه ساخت یادمان‌های خشتی با الهام از معماری گنبد عالی، به مناسبت هزاره این اثر تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، عباس قدیریان اظهار کرد: این کارگاه با هدف پاسداشت هزاره گنبد عالی و معرفی ظرفیت‌های معماری خشتی منطقه برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه، پنج گروه با طراحی و ساخت المان‌هایی با الهام از معماری گنبد عالی با یکدیگر رقابت کردند و آثار خود را با بهره‌گیری از ویژگی‌های این بنای تاریخی خلق کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه با اشاره به استفاده از مصالح بومی در ساخت یادمان‌ها گفت: در ساخت هر یک از این المان‌ها تا هزار خشت به کار رفته و تمام مراحل ساخت با استفاده از خشت و گل انجام شده است.

قدیریان ادامه داد: این یادمان‌های خشتی قرار است به‌عنوان آثاری ماندگار، یادآور جایگاه تاریخی و معماری گنبد عالی و پیونددهنده نسل امروز با میراث گذشتگان باشند.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های معماری تاریخی ابرکوه و افزایش توجه عمومی به ارزش‌های فرهنگی این شهرستان کمک کند.

کد مطلب 6977507

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