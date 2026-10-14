به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در بازدید میدانی و پایش وضعیت مرمتی و ایمنی بافت و بناهای تاریخی شهرستان تویسرکان مسئول بافت تاریخی تویسرکان به همراه مسئول واحد حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی ضمن سرکشی از محله‌های قدیمی و بافت ارزشمند شهری روند حفاظت و مرمت بناهای تاریخی را از نزدیک پایش کردند.

وی هدف اصلی از این سرکشی را ارزیابی آسیب‌های احتمالی ناشی از نفوذ رطوبت، فرسایش و تخریب‌های سازه‌ای در آستانه فصل بارندگی عنوان کرد و افزود: کارشناسان در این بازدید نقاط آسیب‌پذیر، وضعیت پوشش بام‌ها و کانال‌های هدایت آب را به‌طور دقیق بررسی و موارد نیازمند مرمت فوری را شناسایی و ثبت کردند.

معاون میراث فرهنگی استان همدان با تاکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه پیش از بروز خسارت گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فصلی اقدام به موقع برای انجام مرمت‌های اضطراری و ایمن‌سازی بناها حیاتی است و این پایش‌ها کمک می‌کند تا پیش از وقوع هرگونه خسارت جبران‌ناپذیر برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از مواریث فرهنگی انجام شود.

حیدری با اشاره به اینکه بافت تاریخی تویسرکان به عنوان هویت فرهنگی این خطه نیازمند توجه مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مالکان خصوصی است، تصریح کرد: براساس نتایج این بازدید اولویت‌بندی پروژه‌های مرمتی انجام و پرونده‌های لازم برای تامین اعتبار و اجرای عملیات حفاظتی تدوین خواهد شد و پایش‌های دوره‌ای در طول فصل بارندگی نیز تداوم می‌یابد.