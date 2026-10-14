شناسایی شبکه تقلبی عرضه چای در شبستر

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه با اشاره به صدور رای قاطع برای عاملان تقلب در عرضه فرآورده‌های غذایی و سوءاستفاده از برند تجاری معتبر در این شهرستان، افزود: برای جاعلان این برند تجاری چای، ۵۲ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت غذایی و امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی و تعزیرات است، اظهار کرد: در این پرونده، ۲ متهم با ایجاد کارگاه غیرمجاز در یک پارکینگ، اقدام به بسته‌بندی و توزیع گسترده چای تقلبی کرده بودند که پس از کشف اسناد، مدارک و تجهیزات تولید و بسته‌بندی، متهمان به مراجع قانونی احضار شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس حکم صادره توسط شعبه رسیدگی‌کننده، متهم ردیف اول به جرم عرضه و فروش یک هزار و ۴۸۰ بسته چای تقلبی، به پرداخت مبلغ ۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال و متهم ردیف دوم نیز به دلیل فراهم‌سازی بستر ارتکاب تخلف و در اختیار قرار دادن تجهیزات، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

حضرتی، با تاکید بر جنبه بازدارنده این احکام، ادامه داد: علاوه بر جریمه‌های سنگین نقدی، دستور امحای تمامی کالاهای تقلبی کشف شده و ضبط تجهیزات و ابزار آلات این واحد غیرمجاز صادر شده است تا از ورود این محصولات به سفره مردم جلوگیری بعمل آید.

وی یادآور شد: استفاده از برندهای تجاری معتبر برای فروش کالای بی‌کیفیت و غیربهداشتی، مصداق بارز فریب افکار عمومی و به خطر انداختن سلامت شهروندان است و دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی با هرگونه فعالیت زیرزمینی که سلامت جامعه را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون کوچک‌ترین چشم‌پوشی برخورد خواهد کرد.