هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛ احتمال رگبار و تگرگ

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان کهگیلویه و بویراحمد از امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه تا اوایل هفته آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و ناپایداری‌های جوی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تگرگ در برخی مناطق استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۲ برای این سامانه جوی، بیان کرد: این هشدار همچنان معتبر است و شهروندان و دستگاه‌های مرتبط باید به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده توجه داشته باشند.

کرمی ادامه داد: شرایط جوی پیش‌بینی‌شده برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، ۲۲ تا ۲۴ مهرماه، عمدتاً شامل آسمان صاف تا قسمتی ابری، افزایش وزش باد، غبار رقیق و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر است که در برخی مناطق با رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و احتمال تگرگ همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نوسانات دمایی استان در این مدت اندک خواهد بود، گفت: تغییرات قابل‌توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: لنده با بیشینه دمای ۳۷.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده است.