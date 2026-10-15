تنها ۱۰ دقیقه ورزش روزانه کیفیت خواب را بهبود می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه تگزاس دریافتند بزرگسالان جوانی که بیشتر ورزش می کنند زمان بیشتری را در خواب غیر REM می گذرانند، مرحله ای که با بهبود فیزیکی و عملکرد سالم مغز مرتبط است.

این مطالعه، داده‌های فعالیت و خواب دانشجویان دانشگاه تگزاس را که برای چندین ماه از دستگاه‌های Fitbit استفاده می‌کردند، تجزیه و تحلیل کرد. به جای بررسی تنها زمان ورزش، محققان بررسی کردند که آیا تعداد روزهای فعال بر کیفیت خواب تأثیر می گذارد یا خیر.

نتایج نشان می دهد شرکت کنندگانی که حداقل ۱۰ دقیقه فعالیت متوسط تا شدید را در روزهای بیشتری ثبت کردند، خواب ترمیمی بیشتری داشتند، به خصوص در اوایل شب. محققان این سطح از فعالیت را به عنوان ورزشی توصیف کردند که به طور قابل توجهی تنفس را افزایش می دهد و در عین حال امکان مکالمه را حین ورزش فراهم می کند.

حرکت ملایم تر نیز به نظر می رسید که کمک کند. پیاده روی منظم، ایستادن به جای نشستن های طولانی و سایر فعالیت های سبک با الگوهای خواب سالم تر، خلق و خوی بهتر و انرژی بیشتر صبح روز بعد مرتبط بود. این بدان معناست که مزایای آن ممکن است نیازی به تمرین طولانی یا رفتن به باشگاه نداشته باشد.

برای افرادی که برنامه‌های پرمشغله دارند، برنامه ساده است: به جای تکیه بر تمرین طولانی‌تر آخر هفته، حرکت را در طول هفته پخش کنید. یک پیاده‌روی سریع ۱۰ دقیقه‌ای، دوچرخه‌سواری کوتاه، یا چندین حرکت کوتاه در طول روز ممکن است نقطه‌ای قابل دستیابی برای شروع باشد.

به گفته محققان، خواب ترمیمی برای سلامت مغز ضروری است. در طول خواب، مغز عملکردهای نگهداری ضروری را انجام می دهد که حافظه را بهبود می بخشد و مواد زائدی را که در طول روز انباشته می شوند حذف می کند. خواب سالم همچنین برای سلامت عاطفی و سلامت جسمی طولانی مدت مفید است.

«کریس کورال»، یکی از نویسندگان این مطالعه، توضیح داد: «خواب زمانی است که مغز خاطرات را ذخیره می کند، مواد زائد را پاک می کند و دوباره تنظیم می شود. خواب بهتر به معنای سلامت بهتر مغز و کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن و افسردگی است.»

نتایج مطالعه تاکید کرد که افراد می توانند از فرصت های کوچک در طول روز برای حرکت بدن خود بهره مند شوند. یک جلسه ورزشی مختصر، پیاده روی، یا صرفاً ایستادن به جای نشستن، همگی می توانند به خواب بهتر شبانه کمک کرده و از فواید آن بهره مند شوند.

کورال گفت: «نیازی به دویدن ماراتن نیست. فقط کمی تحرک در روز کمک می کند. فعالیت سبک نیز مهم است. انجام کاری بهتر از انجام ندادن هیچ کاری است.»

محققان در تلاش برای آزمایش یافته ها در یک جمعیت گسترده تر هستند.