امام جمعه بوشهر: فیلم شهید مهدوی باید ماندگار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار عوامل و مستندسازان مستند شهید نادر مهدوی با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت شهید نادر مهدوی به نسل جوان گفت: تولید آثار هنری فاخر درباره قهرمانان ملی و شهدای مقاومت، ضرورتی فرهنگی است و باید برای رفع مشکلات اقتصادی و تأمین نیازهای این پروژه‌ها، راهکارهای قانونی و اجرایی در نظر گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، با اشاره به اهمیت هنر در ماندگار کردن حماسه‌های تاریخی اظهار کرد: تولید آثار سینمایی درباره شخصیت‌هایی همچون شهید نادر مهدوی، نقش مهمی در معرفی الگوهای واقعی به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی از طریق آثار هنری در حافظه جمعی ماندگار می‌شوند، افزود: هنر و سینما ظرفیت بالایی برای روایت تاریخ، انتقال ارزش‌ها و معرفی قهرمانان ملی دارند و پرداختن به زندگی شهدا در قالب آثار فاخر سینمایی، اقدامی بزرگ و ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر معرفی شهید نادر مهدوی و دیگر شخصیت‌های برجسته مقاومت، تصریح کرد: باید این شخصیت‌ها به بهترین شکل به جامعه معرفی شوند تا جوانان بتوانند آنان را به‌عنوان الگوهای خود بشناسند و نام و حماسه‌شان در تاریخ ماندگار شود.

ضرورت مدیریت دانش‌بنیان اقتصاد هنر

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی تولیدات هنری بیان کرد: اقتصاد هنر در کشور با چالش‌هایی روبه‌روست و مدیریت این حوزه به برنامه‌ریزی دقیق و دانش‌بنیان نیاز دارد تا تولیدکنندگان آثار هنری در تأمین هزینه‌ها و ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه نشوند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم در قراردادها گفت: در شرایطی که قیمت‌ها ممکن است به‌صورت غیرمنتظره افزایش یابد، لازم است قراردادهای تولید آثار هنری به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امکان تعدیل هزینه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع در پروژه فیلم شهید نادر مهدوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود عوامل تولید با طرف قرارداد و بخش حقوقی مربوطه وارد مذاکره شوند و از طریق تنظیم متمم قرارداد، راهکار قانونی لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها را دنبال کنند.

وی افزود: اگر سازوکار تعدیل هزینه‌ها در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، با افزایش قیمت‌ها، دست عوامل اجرایی و دستگاه‌های طرف قرارداد برای تأمین منابع مورد نیاز بسته می‌شود و این مسئله می‌تواند روند تولید را با مشکل مواجه کند.

پیگیری حمایت‌های قانونی از تولید فیلم شهید نادر مهدوی

آیت الله صفایی‌بوشهری با اشاره به محدودیت‌های قانونی دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پرداخت کمک‌های مالی به پروژه‌هایی که قرارداد مشخصی با یک نهاد دیگر دارند، اظهار کرد: حمایت از این پروژه باید در چارچوب ضوابط قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های قابل‌استفاده انجام شود.

وی با بیان اینکه برخی حمایت‌ها می‌تواند به‌صورت غیرنقدی و در قالب تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز صورت گیرد، افزود: باید نیازهای ضروری پروژه به‌صورت دقیق فهرست شود تا امکان بررسی و پیگیری حمایت‌های قانونی از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: پیگیری ظرفیت‌های حمایتی بنیاد شهید، منطقه ویژه اقتصادی پارس و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد تا در صورت امکان، بخشی از نیازهای پروژه تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات مالی نباید موجب توقف چنین فعالیت‌های فرهنگی و هنری شود، گفت: باید با تدبیر، مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع موانع پیش روی تولید این اثر تلاش کرد.

ایران، سرزمین تمدن و هویت تاریخی

آیت الله صفایی‌بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور در معرفی هویت ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایران از پشتوانه‌ای عمیق در تاریخ و تمدن برخوردار است، افزود: آثار هنری باید بتوانند این هویت تاریخی و فرهنگی را به‌درستی به مخاطبان معرفی کنند و در برابر روایت‌های نادرست درباره ایران، تصویری مستند و مبتنی بر واقعیت ارائه دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با تأکید بر اهمیت پیوند فعالیت‌های فرهنگی با فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: روایت زندگی شهدا و بازنمایی حماسه‌های آنان در قالب آثار هنری، فرصتی برای تقویت هویت ملی و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده است.

تأکید بر توکل و اخلاص در مسیر تولید آثار مرتبط با شهدا

آیت الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه به معنویت در فعالیت‌های مرتبط با شهدا گفت: باید با اخلاص، توکل به خداوند و توسل به شهدا در این مسیر حرکت کرد و از مشکلات و موانع پیش رو ناامید نشد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت فیلم شهید نادر مهدوی اظهار کرد: امیدوارم این اثر به فیلمی ماندگار تبدیل شود، در جشنواره‌ها مورد توجه قرار گیرد و زمینه اکران شایسته آن فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان بر آمادگی خود برای پیگیری ظرفیت‌های حمایتی و کمک به رفع موانع این پروژه تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعه‌های مرتبط، گام مؤثری در مسیر تولید این اثر سینمایی برداشته شود.