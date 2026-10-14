تأمین اعتبار سد سجادرود در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای سد سجادرود بابل اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو است و برای تأمین منابع مالی و پیشبرد آن با سرعت مناسب تلاش می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی دغدغه‌های ساکنان منطقه افزود: مقرر شده است مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران به همراه هیئتی از مرکز، طی ۱۰ روز آینده مطالبات و ملاحظات مردم را بررسی کند تا مسائل مرتبط با اجرای طرح با دقت بیشتری پیگیری شود.

جانباز با بیان اینکه اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی باید با همراهی مردم انجام شود، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توجه به نیازهای محلی باید در مراحل مختلف اجرای سد سجادرود مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر نیرو همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق ساکنان بالادست سد و افرادی که اراضی آنان تحت تأثیر اجرای طرح قرار می‌گیرد، تأکید کرد و گفت: ذی‌نفعان محلی باید در اولویت رسیدگی قرار داشته باشند و ملاحظات آنان در روند اجرای پروژه بررسی شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی سد سجادرود اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز این طرح در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت تا با حمایت وزارت نیرو، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند اجرای پروژه با سرعت مناسبی دنبال شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های عمرانی افزود: ملاحظات محیط‌زیستی از موضوعات جدی وزارت نیرو است و در طراحی سد سجادرود نیز از دانش و تجربیات کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای مازندران برای کاهش آثار زیست‌محیطی استفاده شده است.

جانباز در ادامه به موضوع تأمین آب آشامیدنی روستای لمسوکلا اشاره کرد و خواستار پیگیری تعهدات باقی‌مانده در این زمینه از سوی مسئولان مربوط شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به اعتبارات ملی برای تکمیل اقدامات آبرسانی این روستا، باید موضوع بررسی و گزارش لازم برای پیگیری تأمین منابع مالی ارائه شود.

معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به تجربه اجرای سد آیت‌الله صالحی مازندرانی و نقش آن در رفع بخشی از مشکلات تأمین آب منطقه، ابراز امیدواری کرد سد سجادرود نیز با رعایت حقوق مردم و توجه به مطالبات محلی، به بهبود زیرساخت‌های آبی و توسعه منطقه کمک کند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین آب افزود: مطالعات مربوط به یکی دیگر از سرشاخه‌های منطقه نیز در دستور کار قرار دارد و لازم است ظرفیت‌های جایگزین و مکمل تأمین آب در کنار اجرای سد سجادرود بررسی شود.