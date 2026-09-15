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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۷

بابل نیازمند اجرای پروژه‌های ملی است

بابل نیازمند اجرای پروژه‌های ملی است

بابل- نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای طرح‌های ملی و زیرساختی در این شهرستان تاکید کرد.

حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به پروژه‌های زیربنایی شهرستان بابل اظهار کرد: طی دو دهه اخیر، بابل از داشتن پروژه‌های ملی و اثرگذار در حوزه زیرساختی محروم بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری به اجرای طرح‌هایی نیاز دارد که بتواند آینده شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه اقدامات روزمره و عمرانی از وظایف جاری دستگاه‌های اجرایی است، افزود: آسفالت یک مسیر، اجرای طرح‌های مقطعی و انجام امور روزمره اگرچه ضروری است، اما نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت یک شهرستان باشد. آنچه باید در اولویت قرار گیرد، اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی در حوزه عمران، آب، کشاورزی و زیرساخت است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، سد سجادرود را یکی از مهم‌ترین طرح‌های مورد پیگیری عنوان کرد و گفت: این پروژه می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز شهرستان داشته باشد و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ظرفیت تأمین آب شرب بهداشتی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کند.

نتاج ادامه داد: موضوع سد سجادرود مطالبه‌ای مربوط به امروز نیست و اقدامات اولیه این طرح حدود ۱۰ سال پیش انجام شده است، اما در مقاطعی به دلیل نبود پیگیری جدی و برخی موانع، روند اجرای آن به نتیجه مطلوب نرسید.

وی با تأکید بر اینکه برای پیشبرد این پروژه باید با جدیت وارد میدان شد، تصریح کرد: برای اجرای این طرح باید جرأت کرد، ایستاد و تا پایان ایستادگی کرد. ما نیز این مسیر را با همین رویکرد دنبال می‌کنیم و برای تأمین آب شرب، کشاورزی و تضمین آینده آبی بابل از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

نماینده مردم بابل با اشاره به اهمیت آب در توسعه پایدار شهرستان بیان کرد: حل مسائل آب تنها به تأمین آب شرب محدود نمی‌شود، بلکه بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست و حتی آینده جمعیتی و اقتصادی منطقه به منابع پایدار آب وابسته است؛ بنابراین پروژه‌هایی مانند سد سجادرود باید با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرند.

حسن نتاج همچنین بر ضرورت همراهی مدیران اجرایی شهرستان و استان برای تسریع در اجرای طرح‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: از مسئولان انتظار داریم نگاه خود را از مدیریت امور روزمره به سمت برنامه‌ریزی برای پروژه‌های ماندگار و تحول‌آفرین تغییر دهند. بابل برای توسعه به طرح‌هایی نیاز دارد که اثر آن سال‌ها برای مردم باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری این پروژه‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود بر سر راه طرح‌های ملی شهرستان برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: بابل شایسته برخورداری از پروژه‌های بزرگ ملی است و اجرای طرح‌های زیربنایی، به‌ویژه در حوزه آب، باید به یکی از اولویت‌های اصلی توسعه شهرستان تبدیل شود.

کد مطلب 6947435

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