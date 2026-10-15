https://mehrnews.com/x3dkvQ ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۳ کد مطلب 6978473 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۳ رامیان؛ تداوم حضور مردم در تجمع شبانه رامیان- مردم رامیان با حضور در اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت و ایستادگی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6978473 کپی شد مطالب مرتبط شجاعت گفتن حقیقت در قلب پایگاه دشمن؛ زنی که به رسانهای جهانی تبدیل شد یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار دویست و بیست و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان گودرزی: حضور پرشور مردم معادلات پیچیده دشمن را در هم شکست برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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