  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۳

رامیان؛ تداوم حضور مردم در تجمع شبانه

رامیان؛ تداوم حضور مردم در تجمع شبانه

رامیان- مردم رامیان با حضور در اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6978473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها