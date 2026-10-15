زنگ هشدار برای مدارس کهگیلویه وبویراحمد؛نوسازی۲۰۰مدرسه اعتبار می خواهد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: زنگ مدرسه برای هزاران دانش‌آموز در کهگیلویه و بویراحمد، آغاز روزی تازه برای یادگیری است، اما کیفیت این تجربه آموزشی تنها به حضور معلم و دسترسی به کتاب‌های درسی وابسته نیست، ساختمان مدرسه، استحکام سازه، ایمنی کلاس‌ها و برخورداری از امکانات مناسب نیز بخشی از شرایط ضروری تحصیل به شمار می‌روند، شرایطی که نبود آنها می‌تواند آموزش را با چالش مواجه کند.

در این میان، نوسازی مدارس فرسوده و ایمن‌سازی ساختمان‌های آموزشی در کنار ساخت فضاهای جدید، یکی از نیازهای مهم نظام تعلیم‌وتربیت استان است، هرچند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در سال‌های اخیر با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی دنبال شده، همچنان بخشی از مدارس برای نوسازی به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.

تازه‌ترین اظهارات رئیس اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از نیاز ۲۰۰ مدرسه به تسهیلات برای نوسازی حکایت دارد، موضوعی که تأمین اعتبار را به یکی از محورهای اصلی پیگیری وضعیت فضاهای آموزشی استان تبدیل می‌کند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت مدارس نیازمند نوسازی در کنار برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی بررسی شود، برنامه‌هایی که هدف آنها تنها افزایش تعداد کلاس‌ها و ساختمان‌های آموزشی نیست، بلکه باید زمینه تحصیل ایمن و برخورداری از امکانات مناسب را برای دانش‌آموزان در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده فراهم کند.

توسعه فضاهای آموزشی؛ از افزایش سرانه تا ضرورت نوسازی

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان استان در سال ۱۴۰۵، سرانه فضای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد ۷.۴۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بوده است، رقمی که از میانگین اعلام‌شده کشوری، معادل ۵.۴ مترمربع، بیشتر است.

با این حال، سرانه فضای آموزشی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از وضعیت مدارس ارائه دهد، برخورداری از فضای آموزشی کافی، لزوماً به معنای ایمنی همه ساختمان‌ها یا توزیع متوازن امکانات در نقاط مختلف استان نیست، ممکن است در یک منطقه فضای آموزشی مناسبی وجود داشته باشد، اما در منطقه‌ای دیگر، دانش‌آموزان همچنان در ساختمان‌هایی تحصیل کنند که به تعمیرات اساسی، مقاوم‌سازی یا نوسازی نیاز دارند.

در حوزه ساخت‌وساز نیز مسئولان استان از اجرای طرح‌های متعدد برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی خبر داده‌اند، از جمله در شهریورماه ۱۴۰۵، بهره‌برداری از ۸۰ فضای آموزشی شامل ۲۹۰ کلاس درس اعلام شد، همچنین برنامه‌های تخریب و نوسازی مدارس و جایگزینی برخی فضاهای نامناسب آموزشی در دستور کار قرار داشته است.

با وجود این اقدامات، نیاز اعلام‌شده ۲۰۰ مدرسه به تسهیلات نوسازی نشان می‌دهد که پیگیری تأمین منابع برای بهسازی و بازسازی فضاهای موجود باید هم‌زمان با ساخت مدارس جدید ادامه پیدا کند.

در چنین شرایطی، مشخص شدن وضعیت هر یک از مدارس، میزان اعتبار مورد نیاز، اولویت‌های ایمن‌سازی و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مسیر پیش‌روی نوسازی مدارس در استان ارائه دهد.

۲۰۰ مدرسه در انتظار تسهیلات نوسازی

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیاز مدارس استان به منابع مالی برای نوسازی اظهار کرد: ۲۰۰ مدرسه برای اجرای برنامه‌های نوسازی به تسهیلات نیاز دارند و در صورت اختصاص منابع اعتباری از محل تبصره ۱۸ و اعتبارات مرتبط، آمادگی داریم این تسهیلات را در کوتاه‌ترین زمان جذب کنیم.

پیروز کرمی افزود: فراهم شدن شرایط پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مالی می‌تواند روند اجرای برنامه‌های نوسازی مدارس را تسریع کند و زمینه استفاده از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بهبود فضاهای آموزشی را فراهم آورد.

وی درباره طرح‌های در دست اجرا نیز گفت: هشت طرح باقی‌مانده تا پایان مهرماه افتتاح خواهند شد و برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه‌های آموزشی استان در حال انجام است.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت مدارس حضرت معصومه و هاجر عنوان کرد: این دو مدرسه از جمله طرح‌های بزرگ در دست اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده به بهره‌برداری برسند.

موفقیت آموزشی بدون زیرساخت مناسب کامل نمی‌شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه آموزشی استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد در ۱۲ شاخص آموزشی رتبه‌های اول تا سوم کشور را کسب کرده است و برای تداوم این موفقیت‌ها باید نقاط قوت و ضعف شناسایی و برنامه‌ریزی مستمر دنبال شود.

یدالله رحمانی افزود: پیشرفت در حوزه آموزش‌وپرورش به همدلی، تلاش بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد و باید موفقیت‌های به‌دست‌آمده به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی عنوان کرد: پیشرفت نهضت مدرسه‌سازی در استان بیش از ۱۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشور اعلام شده است و این ظرفیت باید برای توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی درباره ضرورت تکمیل پروژه‌های آموزشی در موعد مقرر نیز گفت: زمانی که به مردم وعده داده می‌شود مدارس تا پایان مهرماه افتتاح شوند، نباید حتی یک روز از این زمان‌بندی عبور کنیم و لازم است بهره‌برداری از طرح‌ها در موعد اعلام‌شده انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی افزود: باید شرایطی فراهم شود که همه دانش‌آموزان، بدون توجه به محل زندگی و موقعیت جغرافیایی، از امکانات و بسترهای مناسب برای تحصیل و پیشرفت برخوردار باشند.

آموزش‌وپرورش؛ استمرار موفقیت‌ها در گرو فراهم بودن امکانات

مدیرکل آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد آموزشی استان اظهار کرد: آموزش‌وپرورش استان در سال گذشته در بخش‌های مختلف آموزشی و پرورشی عملکرد قابل توجهی داشت و در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت.

ایوب رضایی افزود: استان در جشنواره شهید رجایی رتبه دوم را کسب کرد و در حوزه امتحانات نهایی نیز با فعالیت ۹۰ پایگاه امتحانی، رشد شاخص‌های آموزشی را تجربه کرد به‌گونه‌ای که رشته علوم تجربی بالاترین میزان رشد را در سطح کشور داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تداوم این موفقیت‌ها عنوان کرد: پیشرفت آموزش‌وپرورش به برنامه‌ریزی دقیق، تلاش فرهنگیان و دانش‌آموزان و همکاری مجموعه‌های مرتبط وابسته است و برای حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده باید نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند.

رضایی ادامه داد: موفقیت در شاخص‌های آموزشی زمانی می‌تواند استمرار داشته باشد که زمینه مناسب برای فعالیت مدارس و پیشرفت دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان فراهم شود.

توسعه مدارس نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آموزش‌وپرورش در آینده استان اظهار کرد: مسائل این مجموعه باید با نگاه کارشناسی بررسی شود و نباید اجازه داد حاشیه‌ها، تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت آموزش و مدارس را تحت تأثیر قرار دهد.

محمد بهرامی افزود: آموزش‌وپرورش متعلق به یک شخص یا مسئول خاص نیست و هر جا پیشرفتی وجود دارد، باید آن را حاصل تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، فرهنگیان و دانش‌آموزان دانست، همچنین در مواجهه با مشکلات باید برای رفع آنها اقدام کرد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی می‌توانند با انعکاس دقیق مسائل و همراهی در مسیر توسعه، به شناسایی مشکلات و اصلاح روندهای نادرست کمک کنند.

بهرامی با اشاره به اهمیت وضعیت فضاهای آموزشی عنوان کرد: هرگونه آسیب به آموزش‌وپرورش در واقع آسیب به آینده دانش‌آموزان و جامعه است و مسائل این حوزه باید با همکاری و مسئولیت‌پذیری مجموعه‌های مرتبط پیگیری شود.

نوسازی مدارس؛ حلقه‌ای که به تأمین اعتبار وابسته است

نیاز ۲۰۰ مدرسه به تسهیلات نوسازی، مسئله‌ای فراتر از یک درخواست اعتباری است و به چگونگی برنامه‌ریزی برای ایمنی ساختمان‌های آموزشی و توزیع منابع در نظام تعلیم‌وتربیت استان ارتباط دارد. در شرایطی که توسعه فضاهای آموزشی و ساخت مدارس جدید دنبال می‌شود، تعیین تکلیف وضعیت مدارس موجود نیز باید جایگاه مشخصی در برنامه‌های اجرایی داشته باشد.

نخستین مسئله، روشن شدن وضعیت این ۲۰۰ مدرسه است، عنوان نیازمند نوسازی می‌تواند طیفی از نیازها، از تعمیرات و بهسازی تا مقاوم‌سازی و بازسازی اساسی، را در بر بگیرد، بنابراین انتشار فهرست مدارس، نوع عملیات مورد نیاز و میزان اعتبار هر پروژه ضروری است تا مشخص شود کدام مدارس به اقدام فوری نیاز دارند و کدام طرح‌ها می‌توانند در برنامه‌های میان‌مدت اجرا شوند.

مسئله دوم، تأمین منابع مالی است. اشاره سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس به تسهیلات تبصره ۱۸ نشان می‌دهد که بخشی از برنامه نوسازی به فراهم شدن شرایط استفاده از منابع اعتباری وابسته است، با این حال، میزان تسهیلات مورد نیاز، سهم منابع تخصیص‌یافته، زمان پرداخت و تعداد مدارسی که با این منابع امکان نوسازی پیدا می‌کنند، هنوز به اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد.

از سوی دیگر، اعلام پیشرفت طرح‌های مدرسه‌سازی و افزایش سرانه فضای آموزشی، اگرچه بیانگر توسعه زیرساخت‌ها است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت ایمنی ساختمان‌های موجود را مشخص کند، برای ارزیابی واقعی عدالت آموزشی باید علاوه بر تعداد کلاس‌ها و متراژ فضاهای آموزشی، کیفیت ساختمان‌ها، شرایط تحصیل دانش‌آموزان و تفاوت امکانات در مناطق مختلف نیز بررسی شود.

در این میان، نقش دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان در پیگیری اعتبارات و رفع موانع اجرای پروژه‌ها اهمیت دارد، ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان پیشرفت نوسازی، اعتبار جذب‌شده و تعداد مدارس ایمن‌سازی‌شده می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای خانواده‌ها و افکار عمومی فراهم کند.

در نهایت، موفقیت برنامه نوسازی مدارس زمانی قابل سنجش خواهد بود که منابع مالی به اجرای پروژه‌های مشخص منجر شود، مدارس دارای اولویت در زمان مناسب بهسازی یا بازسازی شوند و دانش‌آموزان در همه مناطق استان از محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل برخوردار باشند.

تعیین تکلیف تسهیلات مورد نیاز ۲۰۰ مدرسه، اعلام شفاف وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و مشخص شدن زمان‌بندی تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها، سه مطالبه اصلی در مسیر نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد است؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن باید در بهبود شرایط واقعی تحصیل دانش‌آموزان نمایان شود.