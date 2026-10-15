احمدی سنگری: خدمات برجسته پرستاران باید دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری عصر پنجشنبه در مراسم جشن ولادت اسوه ایثار حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، با تقدیر از پرستاران، کارمندان نمونه و بازنشستگان مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان با قدردانی از تلاش‌های پرستاران اظهار کرد: تعهد خدمت به مردم از اوجب واجبات است و پرستاران علاوه بر انجام وظایف موظفی خود، ایثارگرانه به مردم خدمت می‌کنند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با تبریک روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت، به‌ویژه شهید قائد، از مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان قدردانی کرد و افزود: بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) نسبت به سایر بیمارستان‌ها برتری دارد و کمبودهای موجود نیز در دیدار با مدیرعامل سازمان پیگیری و ان‌شاءالله برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه‌ای از دوران جنگ و برخورد یک پزشک و پرستار عراقی با خود، بر ضرورت تعهد در خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: باید کارهای برجسته را اعلام کنیم؛ پرستاران علاوه بر وظیفه، ایثار می‌کنند.

کمبود نیروی پرستاری باید برطرف شود

«جبار کوچکی‌نژاد»دیگر نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری اظهار کرد: پرستاران تأمین اجتماعی با وجود فشارهای مضاعف ناشی از کمبود نیرو، همواره در خط مقدم خدمت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایستاده‌اند و شایسته حمایت همه‌جانبه مسئولان هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در برگزاری آزمون استخدامی برای تکمیل نیروی انسانی مراکز درمانی افزود: جذب نیروهای جدید در بخش پرستاری و درمان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین تکمیل پروژه مجتمع درمانگاهی و آنژیوگرافی استان گیلان را از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: تکمیل این پروژه‌ها به تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی کمک می‌کند.

کوچکی‌نژاد در پایان گفت: آمادگی کامل برای پیگیری مصوبات و رفع موانع پیش روی مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان در سطح ملی را داریم.

در پایان این مراسم، از پرستاران و کارمندان نمونه و بازنشستگان مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.