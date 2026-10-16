۳۶ طاقه پارچه قاچاق در تور پلیس امنیت اقتصادی قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور،در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۶ طاقه پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در قرچک خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به کشف محموله‌ای از پارچه‌های قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۳۶ طاقه پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر شد.