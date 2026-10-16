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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

۳۶ طاقه پارچه قاچاق در تور پلیس امنیت اقتصادی قرچک

۳۶ طاقه پارچه قاچاق در تور پلیس امنیت اقتصادی قرچک

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از کشف ۳۶ طاقه پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در جریان اقدامات تخصصی مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور،در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۶ طاقه پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در قرچک خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به کشف محموله‌ای از پارچه‌های قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۳۶ طاقه پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر شد.

کد مطلب 6979284

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