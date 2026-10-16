به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، شامگاه پنج شنبه(۲۳ مهر) در نشستی که در ساختمان حج و زیارت خراسان‌رضوی برگزار شد با اشاره به دشواری‌های تأمین ارز مورد نیاز حج اظهار کرد: شرایط فعلی کشور از نظر تأمین ارز شرایط دشواری است، اما با وجود این مشکلات امیدواریم زمینه حضور زائران در حج فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه تأمین ارز در دوره‌های گذشته ادامه داد: در برخی از دوره های ریاست‌جمهوری در تأمین ارز حج نگرانی‌هایی وجود داشت و در آن زمان بر ضرورت تأمین ارز مورد نیاز برای انجام این فریضه تأکید شد، در نهایت با کمک خداوند امکان برگزاری حج فراهم شد و زائران توانستند به این سفر معنوی مشرف شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به موضوع ثبت‌نام زائران و هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی آن‌ها بیان کرد: افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند و هزینه‌های مربوط را پرداخته‌اند نباید بلاتکلیف بمانند و اگر امکان ثبت‌نام برای آن‌ها فراهم شده باید حقوقشان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اختلاف میان هزینه‌های پرداخت‌شده در زمان ثبت‌نام و هزینه‌های فعلی حج، بر ضرورت بررسی ابعاد این موضوع و پیگیری آن از مسیرهای قانونی تأکید کرد و افزود: امیدواریم با عنایت خداوند و پیگیری مسئولان زمینه حضور زائران در این سفر معنوی فراهم شود، زیرا حضور زائران ایرانی در حج افزون بر اهمیت عبادی و معنوی، نشان‌دهنده پایداری اراده مردم برای انجام این فریضه است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در برخورد با زائران، خوش‌رفتاری را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ارتباط مؤثر با آن‌ها دانست و تصریح کرد: براساس روایتی از امام صادق(ع)، خوش‌خلقی زمینه‌ساز ایجاد محبت است و اگر فردی که مسئولیت خدمت به زائران را برعهده دارد با روی خوش با آن‌ها برخورد کند، زمینه ارتباط و گفت‌وگو فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راه‌های آغاز ارتباط، سلام کردن است، ادامه داد: نباید منتظر بمانیم که زائر ابتدا سلام کند، به‌ویژه کسانی که لباس روحانیت بر تن دارند و مسئولیت راهنمایی و خدمت به مردم را برعهده گرفته‌اند باید در خوش‌رفتاری و آغاز ارتباط پیش‌قدم باشند.

وی با تأکید بر اینکه نحوه برخورد با زائر می‌تواند بر روحیه و رفتار او اثر بگذارد، اظهار کرد: شناخت زمان، مکان و مخاطب نیز در برقراری ارتباط مؤثر اهمیت دارد و افرادی که در جایگاه خدمت قرار دارند باید شرایط مخاطبان خود را در نظر بگیرند.

اخلاص از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید بود

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب، اخلاص را یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذاری ایشان بر مردم دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان این بود که خود را کنار می‌گذاشتند و خدا را در نظر می‌گرفتند؛ انسان اگر تنها به‌دنبال خودش باشد به جایگاه حقیقی نمی‌رسد، اما اگر از خودخواهی فاصله بگیرد و خدمت را با اخلاص انجام دهد می‌تواند در دل مردم جای بگیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط زمان و مکان در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در بسیاری از موارد نحوه برخورد ما با دیگران تعیین‌کننده نتیجه رفتارمان است؛ برای نمونه اگر هدف از برخورد تند با یک فرد صرفاً تخلیه عصبانیت خودمان باشد، این رفتار الزاماً اثر تربیتی برجای نمی‌گذارد.