مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه: ۱۷۸۰ پرستار حامی ایتام و محسنین هستند

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با اشاره به مشارکت این قشر در حمایت از کودکان نیازمند اظهار کرد: پرستاران در کنار مسئولیت حرفه‌ای خود، با همراهی در طرح‌های نیکوکارانه، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: در استان کرمانشاه یک‌هزار و ۷۸۰ پرستار در قالب طرح «اکرام ایتام و محسنین» حمایت از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد را بر عهده دارند و در تأمین بخشی از نیازهای مادی و معنوی آنان مشارکت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با تشریح میزان کمک‌های این حامیان گفت: هر یک از این پرستاران به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۳۲۰ هزار تومان به فرزند مورد حمایت خود کمک کرده‌اند و مجموع مبالغ پرداختی آنان در سال گذشته به بیش از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

طاهری با قدردانی از همراهی پرستاران در این طرح، مشارکت آنان را نمونه‌ای از توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان تحت حمایت دانست و بر اهمیت تداوم این همراهی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: کمک‌های خیران و حامیان، علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های معیشتی فرزندان، می‌تواند در افزایش احساس امنیت، تقویت امید و فراهم‌شدن زمینه آینده‌ای بهتر برای آنان نقش داشته باشد.