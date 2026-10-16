به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس موضع‌گیری نیکولای ملادینوف نماینده عالی شورای صلح غزه درباره تعلیق ورود کالاهای بخش خصوصی به نوار غزه را رد کرد و آن را مبتنی بر روایت مقامات تل آویو دانست.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که پذیرش روایت طرف صهیونیست از سوی ملادینوف و استناد کابینه بنیامین نتانیاهو به این روایت برای اعلام تعلیق ورود کالاهای بخش خصوصی به غزه را نمی‌پذیرد.

این جنبش همچنین اتهام‌های مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی درباره دخالت حماس در روند ورود کالاها و دریافت مالیات از بازرگانان را رد کرد و آن را ادعایی دروغین و تلاشی آشکار برای تشدید بحران انسانی در نوار غزه دانست.

حماس اعلام کرد: ملادینوف باید از جانبداری خود از اشغالگران دست بردارد و برای اعمال فشار بر آنها و وادار کردن آنها به لغو محاصره نوار غزه و توقف جنایاتشان اقدام کند.