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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

کشف ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در شهرستان نور

کشف ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در شهرستان نور

نور - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از کشف دو تن چوب جنگلی غیرمجاز در یک کارگاه چوب‌بری در روستای عباس‌کلای شهرستان نور خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌های مختلف استان با تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر، مراکز نگهداری و جابه‌جایی چوب‌آلات را بررسی می‌کنند و با تخلفات در این حوزه برخورد می‌شود.

وی افزود: در یکی از عملیات‌های انجام‌شده به دستور دادستان بخش چمستان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور با همکاری عوامل حفاظت پارک جنگلی و واحد گشت انتظامی، از کارگاه‌های چوب‌بری بازرسی کردند که در جریان این اقدام، ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در یک کارگاه واقع در روستای عباس‌کلا کشف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین از رفع تصرف ۷ هزار مترمربع از اراضی ملی و عرصه‌های جنگلی منطقه پلمپ‌کتی چمستان در شهرستان نور خبر داد و گفت: این عملیات با حضور فرمانده عملیات و کارشناس یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و با همکاری نیروهای حفاظتی شهرستان نور انجام شد.

باقری ادامه داد: در جریان این عملیات، آثار تصرفات غیرمجاز جمع‌آوری و اراضی ملی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: پایش عرصه‌های جنگلی، مقابله با برداشت غیرمجاز چوب و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از جمله اقدامات یگان حفاظت برای حراست از سرمایه‌های طبیعی استان است.

کد مطلب 6979781

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