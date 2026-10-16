کشف ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در شهرستان نور

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌های مختلف استان با تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر، مراکز نگهداری و جابه‌جایی چوب‌آلات را بررسی می‌کنند و با تخلفات در این حوزه برخورد می‌شود.

وی افزود: در یکی از عملیات‌های انجام‌شده به دستور دادستان بخش چمستان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور با همکاری عوامل حفاظت پارک جنگلی و واحد گشت انتظامی، از کارگاه‌های چوب‌بری بازرسی کردند که در جریان این اقدام، ۲ تن چوب جنگلی غیرمجاز در یک کارگاه واقع در روستای عباس‌کلا کشف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین از رفع تصرف ۷ هزار مترمربع از اراضی ملی و عرصه‌های جنگلی منطقه پلمپ‌کتی چمستان در شهرستان نور خبر داد و گفت: این عملیات با حضور فرمانده عملیات و کارشناس یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و با همکاری نیروهای حفاظتی شهرستان نور انجام شد.

باقری ادامه داد: در جریان این عملیات، آثار تصرفات غیرمجاز جمع‌آوری و اراضی ملی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: پایش عرصه‌های جنگلی، مقابله با برداشت غیرمجاز چوب و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از جمله اقدامات یگان حفاظت برای حراست از سرمایه‌های طبیعی استان است.